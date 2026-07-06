Falla en pozo deja sin agua a varias colonias de San Luis Potosí, cuáles son

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Se descompone equipo de bombeo del pozo El Paseo en San Luis Potosí. Foto: Getty

Una falla en el pozo El Paseo provocó problemas en el suministro de agua en San Luis Potosí, informó el organismo operador Interapas, que ya trabaja en la reparación del equipo de bombeo. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo quedará restablecido el servicio

¿Qué colonias se quedaron sin agua por la falla del pozo El Paseo?

De acuerdo con Interapas, el pozo El Paseo abastece a las siguientes zonas:

El Paseo

Nuevo Paseo

Central

Capricornio

San Patricio

Los habitantes de estas colonias podrían presentar baja presión o falta de agua mientras concluyen los trabajos de reparación del sistema de bombeo.

Interapas trabaja para restablecer el servicio

El organismo operador informó que sus cuadrillas ya realizan las labores necesarias para restablecer el funcionamiento del pozo El Paseo.

Sin embargo, indicó que por el momento no existe un tiempo estimado para la conclusión de los trabajos ni para la reanudación del suministro de agua en las colonias afectadas.

Continúan trabajos de limpieza y desazolve en la zona metropolitana

Además de la reparación del pozo, Interapas informó que mantiene trabajos de limpieza y desazolve de la red sanitaria en distintos puntos de la zona metropolitana.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, las cuadrillas realizaron labores en vialidades como:

Ignacio Zaragoza.

Cordillera Oriental.

Real de 14

Paseo del Laurel.

República Dominicana.

Venezuela.

Huachichiles.

Tarahumara.

Del Cóndor.

San Andrés.

Exhortan a prevenir taponamientos durante la temporada de lluvias

El organismo señaló que estas acciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo del drenaje, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y taponamientos durante la temporada de lluvias.

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