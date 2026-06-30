Hallan leones africanos, jaguar y tigre de Bengala durante operativo en SLP

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En el predio se encontró a leones, un jaguar y un tigre. Foto: FGR

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) permitió desmantelar un presunto centro de almacenamiento y operaciones delictivas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde fueron asegurados dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala, más de 90 vehículos, mercancía robada y fauna exótica disecada.

La intervención federal se derivó de una investigación por el robo de un tractocamión cargado con neumáticos. Como parte de las indagatorias, la FGR obtuvo una orden de cateo para un predio ubicado en una calle de terracería de la colonia Los Gómez, donde localizaron el inmueble.

Operativo deja tres detenidos y más de mil 700 neumáticos recuperados

Durante el cateo fueron detenidas tres personas, quienes presuntamente operaban el inmueble utilizado para resguardar vehículos robados, almacenar mercancía y alterar la identidad de unidades de transporte.

En el sitio también fueron recuperados mil 781 neumáticos reportados como robados y más de 90 vehículos de distintos tipos.

De acuerdo con las autoridades, entre las unidades aseguradas se encuentran 41 automóviles, 17 camionetas, 17 tractocamiones, 11 motocicletas, nueve cajas secas, ocho plataformas, tres grúas, tres dollys, dos contenedores, dos pipas, una aplanadora y un vehículo tipo razer.

Hallan fauna exótica viva y animales disecados

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de fauna exótica dentro del predio de casi 30 mil metros cuadrados.

Las autoridades localizaron dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y un coyote vivos, además de ejemplares disecados de dos osos completos, un chivo berberisco, una cabeza de oso y una piel de oso.

Tanto los animales como el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

También aseguraron equipo para alterar vehículos

Durante el operativo, las autoridades decomisaron herramientas presuntamente utilizadas para modificar la identidad de vehículos.

Entre lo asegurado se encuentran dos dados numéricos, 79 dados alfanuméricos para alterar los números de identificación vehicular, además de placas de producción, un dispositivo electrónico y un grabador de video digital.

Las investigaciones apuntan a que el lugar operaba como un centro de almacenamiento para transporte robado y modificación de unidades.

Juez vincula a proceso a los tres detenidos

Los tres detenidos fueron presentados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí.

Tras revisar el caso, el juzgador calificó como legal la detención y los vinculó a proceso por su probable participación en los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada, además de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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