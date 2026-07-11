Pemex desmiente reportes sobre fracking en la Huasteca Potosina

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Colectivos denunciaron uso de explosivos para fracking. foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió que haya iniciado actividades de fracturamiento hidráulico (fracking) en la Huasteca Potosina y aseguró que un documento difundido en días recientes, en el que se autorizaba el uso de materiales explosivos, corresponde únicamente a la renovación de un permiso administrativo.

La aclaración se da luego de que diversas publicaciones y manifestaciones ciudadanas advirtieran sobre un supuesto inicio de proyectos para extraer gas natural mediante fracking en los municipios de San Antonio y Tanlajás, en San Luis Potosí.

Pemex aclara que no realiza fracking en San Luis Potosí

En un comunicado, la empresa productiva del Estado afirmó que no realiza trabajos de exploración ni explotación de yacimientos no convencionales en ningún municipio de San Luis Potosí.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex aclara el trámite de autorización para uso de material explosivo en la Huasteca Potosina

🔗 https://t.co/gGs8v8gDnf pic.twitter.com/3opS7uxWWk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 11, 2026

Explicó que el oficio enviado el pasado 30 de junio de 2026 al Ayuntamiento de San Antonio fue malinterpretado al relacionarse con el inicio de operaciones de fracking, cuando en realidad formaba parte de un trámite administrativo previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según Pemex, el documento únicamente busca mantener vigente un permiso federal para el uso de materiales explosivos, en caso de que sea necesario emplearlos en campos registrados previamente ante las autoridades o durante eventuales estudios de adquisición sísmica.

¿Para qué era el permiso de materiales explosivos?

La petrolera enfatizó que el fracking no utiliza materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, por lo que el permiso difundido no está relacionado con ese tipo de actividades.

Precisó que la autorización tiene un carácter preventivo y permite conservar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias en campos petroleros ya existentes, sin que ello represente una autorización para perforar nuevos pozos o iniciar trabajos de exploración o extracción.

En San Luis Potosí, los registros asociados a este permiso corresponden a dos campos:

San Pedro , ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás , con cuatro pozos.

, ubicado en los municipios de y , con cuatro pozos. Limón, localizado en el municipio de Ébano, con tres pozos.

Manifestaciones surgieron tras difusión del oficio

Pemex señaló que la difusión del documento derivó en una interpretación incorrecta sobre el supuesto inicio de actividades de fracking, lo que provocó protestas y manifestaciones en distintos municipios de la Huasteca Potosina.

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