Ataque contra elementos de la Guardia Civil de SLP deja 2 agentes heridos en San Ciro de Acosta

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Foto: Especial

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí resultaron heridos de gravedad luego de ser atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de San Ciro de Acosta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) del estado confirmó la agresión y detalló que los agentes fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde se reportan en estado grave.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo especial en la zona con el apoyo de diversas corporaciones de seguridad, con el objetivo de localizar a los responsables.

De acuerdo con un video de una cámara de seguridad de la estación de servicio donde ocurrieron los hechos, los policías se encontraban cargando combustible en su patrulla cuando fueron agredidos. En las imágenes se observa la unidad con la puerta del copiloto abierta y uno de los agentes de pie junto al vehículo.

Aprovechando la llegada de un camión, un comando armado integrado por al menos seis personas irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los elementos sin mediar palabra, utilizando armas de grueso calibre. El ataque duró apenas 15 segundos, tiempo suficiente para descargar decenas de disparos.

Posteriormente, los agresores huyeron a bordo de un automóvil compacto color gris y una camioneta tipo pickup negra de modelo reciente.

Los agentes lesionados recibieron los primeros auxilios por parte de rescatistas y fueron trasladados a un hospital. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud ni la posible identidad de los atacantes.

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