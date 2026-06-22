Últimos días para ahorrar: Interapas ofrece hasta 50% de descuento en adeudos de agua y drenaje en San Luis Potosí

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Interapas ofrece hasta 50% de descuento en adeudos de agua. Foto: Getty

El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de San Luis Potosi (Interapas) mantiene vigente el programa “Ponte al Día con Interapas”, mediante el cual los usuarios con adeudos en los servicios de agua potable y drenaje pueden obtener descuentos de hasta el 50%, además de acceder a la contratación gratuita del servicio.

El beneficio estará disponible hasta el próximo 30 de junio para usuarios de tarifa doméstica, comercial e industrial en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

¿Qué descuentos ofrece el programa “Ponte al Día con Interapas”?

Los usuarios podrán acceder a descuentos que van del 30% al 50% en adeudos de agua y drenaje, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Además, el programa contempla la posibilidad de realizar contratos domésticos sin costo, como parte de las acciones para ampliar la cobertura y regularización de los servicios.

Los interesados pueden acudir a la oficina ubicada en Avenida de los Pintores número 3, colonia Los Filtros, donde el programa opera en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 horas

Sábados: de 9:00 a 14:00 horas

Requisitos para obtener el descuento de Interapas

Para ser beneficiario del programa “Ponte al Día con Interapas”, los usuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser usuario de uso doméstico, comercial o industrial.

Tener un adeudo superior a mil pesos.

Liquidar el monto correspondiente en una sola exhibición.

No haber recibido los beneficios de los programas “Acaba tu deuda de una vez” o “Descuentos 2025” durante los últimos tres años.

En el caso de usuarios con tarifa comercial o industrial, además deberán acudir a una sucursal autorizada para realizar su inscripción y mantenerse al corriente en el pago de cuotas y tarifas del ejercicio fiscal vigente.

¿Cómo consultar el descuento en adeudos de agua?

Los usuarios que cumplan con los requisitos pueden consultar el monto total de su adeudo, el porcentaje de descuento que les corresponde y la cantidad a pagar para adherirse al programa.

La consulta y el pago pueden realizarse en cualquiera de las sucursales de Interapas, mediante la aplicación móvil InterAPPas o a través del portal de pagos de Interapas.

Interapas busca regularizar adeudos de agua en San Luis Potosí

El organismo destacó que mantener las cuentas al corriente permite fortalecer la operación, mantenimiento y mejora de la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento que beneficia a los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Por ello, invitó a los usuarios con adeudos a aprovechar los últimos días de vigencia del programa y acceder a los descuentos disponibles antes del 30 de junio.

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