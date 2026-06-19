Rescatan decenas de perros desnutridos y hallan cadáveres en criadero clandestino de San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Calculan entre 40 o 45 perros en desnutrición. Foto: Omar Hernández

Integrantes del colectivo “Salvando Huellitas” continúan este viernes con las labores de rescate de decenas de perros que fueron encontrados en condiciones deplorables al interior de un presunto criadero clandestino ubicado en la comunidad de Milpillas, en San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió tras un reporte ciudadano que alertó sobre posibles casos de maltrato animal en el inmueble. Al acudir al sitio, los activistas encontraron a los canes encerrados en jaulas improvisadas, con evidentes signos de abandono, además de restos óseos esparcidos dentro de la propiedad.

“Le calculamos entre 40, 45 perros. Principalmente presentan desnutrición severa, deshidratación porque no tenían agua, además están infestados de garrapatas y pulgas”, explicó Fátima Ramírez, integrante del colectivo.

Intentaron ocultar evidencias, denuncian activistas

Perro maltratado. Foto: Omar Hernández

De acuerdo con los testimonios recabados por los rescatistas, al enterarse de que el caso había sido denunciado, varias personas retiraron de manera apresurada a algunos de los perros y esparcieron cal en distintas zonas del predio para tratar de ocultar restos de animales fallecidos.

“Encontramos perritos prácticamente convertidos en líquido por las lluvias junto con la cal, huesos, perritos muertos, restos de otros animales e incluso cerditos recién nacidos que suponemos utilizaban para alimentarlos”, relató la activista Masha García.

Vecinos denuncian años de omisión

Habitantes de la zona aseguraron que el lugar habría operado durante aproximadamente 15 años como un negocio dedicado a la comercialización de razas de perros de alto valor económico.

Según los vecinos, durante años realizaron reportes a distintas instancias gubernamentales, incluyendo áreas de atención ciudadana y bienestar animal, sin obtener una respuesta efectiva.

“Se reportaba a Atención Ciudadana, a Bienestar Animal, a Bienestar Municipal, al gobierno estatal y municipal, pero siempre nos decían que si los perros no atacaban a las personas no podían intervenir”, señaló un habitante que pidió permanecer en el anonimato.

Los pobladores indicaron que desconocían la magnitud de la situación hasta hace unas semanas, cuando algunos animales comenzaron a escapar del inmueble debido al deterioro de las instalaciones.

La comunidad responde con adopciones

Ante la gravedad del caso, el colectivo inició el rescate de los perros sobrevivientes y recibió el apoyo de vecinos interesados en brindarles un hogar.

“Tuvimos muy buena respuesta de la población. La mayoría de los perritos ya fueron adoptados. Solamente permanecen con nosotros aquellos que están heridos o presentan las condiciones de salud más delicadas”, explicó Fátima Ramírez.

Por su parte, Masha García destacó que la intervención ciudadana evitó una tragedia mayor.

“Si no hubiéramos acudido, probablemente habrían muerto entre 15 y 20 perritos más, además de que las personas y los niños de la zona habrían seguido expuestos a los olores y riesgos sanitarios”, afirmó.

Preparan denuncia formal

El colectivo “Salvando Huellitas” informó que actualmente reúne fotografías, testimonios y demás evidencias para integrar un expediente que permita presentar una denuncia formal y exigir que los responsables enfrenten consecuencias legales.

“Sí habrá una denuncia formal. En este momento estamos concentrados en capturar a los demás perritos que siguen en la zona y estamos solicitando apoyo para tranquilizarlos y rescatarlos de manera segura”, señaló Ramírez.

Los activistas denunciaron además que las autoridades locales se han deslindado del caso, dejando tanto las labores de rescate como el impulso de las acciones legales en manos de organizaciones civiles y ciudadanos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.