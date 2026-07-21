FGR asegura 174 mil litros de hidrocarburo ilegal en SLP

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Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró, aproximadamente, 174 mil litros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita durante un cateo realizado en un predio ubicado en el Boulevard Manuel Gómez Morin, en San Juanico Grande, San Luis Potosí. El operativo derivó de una denuncia anónima que alertó sobre el almacenamiento y movimiento irregular de diésel.

De acuerdo con la FGR, ciudadanos reportaron que en las instalaciones de una empresa se almacenaba combustible en tanques y pipas, presuntamente sin los permisos correspondientes, además de que las unidades eran movilizadas principalmente durante la noche.

¿Qué aseguró la FGR durante el operativo?

El cateo fue autorizado por un juez y ejecutado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.

Durante la diligencia fueron asegurados:

174 mil litros aproximadamente de diésel .

. Una pipa con cerca de 27 mil litros de combustible.

de combustible. Dos tractocamiones con tanques tipo full que contenían aproximadamente 63 mil 500 litros y 67 mil litros de probable diésel.

y de probable diésel. Un tanque horizontal con alrededor de 16 mil 500 litros de diésel.

de diésel. Un tanque con aproximadamente cuatro mil litros de urea .

. Un módulo despachador, una bomba con dos mangueras, cinco equipos de cómputo y 19 documentos.

También quedaron bajo resguardo más de 100 vehículos

Además del combustible, las autoridades aseguraron 102 vehículos, entre ellos pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys, así como el inmueble donde se realizó el cateo.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la investigación por los presuntos delitos de posesión, comercialización y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

La FGR reiteró que continuará con las investigaciones y recordó que la ciudadanía puede presentar denuncias por posibles delitos federales de manera presencial, telefónica o por correo electrónico.

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