Explota pipa de gas en la Carretera 57, en San Luis Potosí; paraliza el tráfico por más de ocho horas

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En San Luis Potosí, chocó una pipa de gas y explotó. Foto: Omar Hernández

Una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia de San Luis Potosí continúan desplegados sobre la Carretera Federal 57, luego de que una pipa con combustible colisionara contra un tráiler y se incendiara, en el kilómetro 148, a la altura del municipio de Santa María del Río, en la zona conocida como la Curva del Cerrito.

¿Qué se sabe de la explosión de la pipa en San Luis Potosí?

Según los primeros reportes, el impacto entre la pipa y la unidad pesada provocó una explosión inmediata que consumió la cisterna por completo. La columna de fuego y humo fue visible a varios kilómetros de distancia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo de emergencia para sofocar el incendio y resguardar el perímetro.

Las autoridades decretaron el cierre total a la circulación en ambos sentidos, mientras los servicios de emergencia brindaban atención.

El tráfico en esta arteria comercial quedó completamente paralizado y decenas de automovilistas quedaron atrapados por alrededor de ocho horas en el embotellamiento, principalmente en dirección hacia Querétaro.

De manera preliminar, se reporta el fallecimiento del operador de la pipa; sin embargo, las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre estos hechos.

Las corporaciones de seguridad exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones viales mientras se normaliza la fluidez en la zona.

En el sitio se mantiene el despliegue de fuerzas de seguridad y de elementos de Protección Civil realizando maniobras de enfriamiento, peritajes y remoción de escombros.

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