SSPC busca agentes: estos son los requisitos para ganar hasta 32 mil pesos al mes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México-

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su convocatoria para Agentes de Investigación e Inteligencia, abrió el proceso de reclutamiento para ocupar mil plazas dirigidas a personas que cumplan con los requisitos por la dependencia.

Las vacantes ofrecen un sueldo de hasta 32 mil pesos mensuales, mientras que durante el periodo de formación los cadetes reciben un apoyo económico mensual de 5 mil pesos, de acuerdo con la convocatoria oficial.

El proceso está dirigido a personas con nacionalidad mexicana por nacimiento que deseen incorporarse a la SSPC como agentes especializados en investigación e inteligencia. El registro debe realizarse en línea y permanecerá abierto hasta que se cubran las mil plazas disponibles.

Da el siguiente paso para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad en el país: inscríbete a la convocatoria para Agentes de Investigación e Inteligencia:



🔹 Consulta los requisitos 👉🏼 https://t.co/734PVXoU9O pic.twitter.com/1zGC7f50dD — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 11, 2026

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria de la SSPC?

Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía mexicana por nacimiento.

Contar con licenciatura concluida y título o cédula profesional.

Tener entre 23 y 35 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Medir al menos 1.50 metros en el caso de mujeres y 1.60 metros en hombres.

en el caso de mujeres y en hombres. No contar con antecedentes penales por delitos dolosos ni encontrarse bajo proceso penal.

En el caso de los hombres, presentar cartilla del Servicio Militar liberada.

Tener disponibilidad para cambiar de residencia y laborar en cualquier parte del país.

Aprobar las evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de Control de Confianza.

Cursar y aprobar el Programa de Formación Inicial con Especialización, con duración de mil 200 horas, equivalente a aproximadamente nueve meses.

Las licenciaturas aceptadas incluyen áreas como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública, Ciencias Forenses, Economía, Informática, Ingeniería en Sistemas, Contaduría, Actuaría, Estadística y otras carreras afines.

Documentos que solicita la SSPC

La convocatoria establece que los aspirantes deberán presentar, entre otros documentos:

Acta de nacimiento.

Título o cédula profesional.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Currículum vitae.

Certificados de no antecedentes penales federal y estatal.

Constancia de situación fiscal.

Certificado de no deudor alimentario.

Certificado médico expedido por una institución pública.

Tres cartas de recomendación.

La dependencia señala que la documentación deberá entregarse en original para cotejo y en dos copias simples en la fecha asignada durante el proceso de reclutamiento.

¿Cuánto pagan a los Agentes de Investigación e Inteligencia?

La convocatoria precisa que las personas que ingresen al Programa de Formación Inicial recibirán una ayuda económica de 5 mil pesos mensuales durante el periodo de capacitación, además de alojamiento, alimentación, uniforme, equipo complementario y material didáctico, siempre que exista suficiencia presupuestal.

Una vez concluido el proceso de formación y cumplidos los requisitos para incorporarse a la SSPC, las plazas ofertadas contemplan un sueldo de hasta 32 mil pesos mensuales, de acuerdo con la información difundida para este proceso de reclutamiento.

¿Cómo es el proceso de selección?

Después del registro en línea, la SSPC revisará la documentación presentada por los aspirantes. Quienes cumplan con los requisitos serán citados para el cotejo documental y la aplicación de evaluaciones médicas, físicas, visuales y psicológicas.

Posteriormente deberán acreditar las evaluaciones de Control de Confianza y cursar el Programa de Formación Inicial con Especialización. La convocatoria señala que el incumplimiento de los requisitos, la presentación de documentación falsa o no aprobar cualquiera de las etapas será motivo de exclusión del proceso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.