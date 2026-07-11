Ola de calor obliga al cierre anticipado de la Torre Eiffel y otros museos de París

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Torre Eiffel. Foto: AFP.

La Torre Eiffel y otros sitios emblemáticos de París anunciaron cierres anticipados este fin de semana por las altas temperaturas, mientras una cuarta parte de Francia está bajo alerta roja en medio de la tercera ola de calor desde mayo.

El operador del monumento informó que este sábado y domingo cerrará de manera excepcional a las 16:00 horas (14:00 GMT), mientras que los dos museos más visitados de la capital francesa también adelantaron sus cierres como parte de las medidas adoptadas ante la tercera ola de calor que enfrenta Francia desde mayo.

La Torre Eiffel, que recibe alrededor de 7 millones de visitantes al año, normalmente permanece abierta hasta después de la medianoche durante el verano boreal. Sin embargo, el incremento de las temperaturas llevó a modificar temporalmente sus horarios.

¿Qué lugares de París cerrarán antes por la ola de calor?

Además de la Torre Eiffel, el Museo del Louvre informó que cerrará a las 16:00 horas hasta el lunes inclusive. Por su parte, el Museo de Orsay finalizará actividades a las 17:00 horas hasta el miércoles.

Las medidas coinciden con la alerta emitida por el servicio meteorológico nacional Météo-France, que mantiene a 24 departamentos bajo alerta roja por temperaturas extremas. Entre ellos se encuentran París y su región metropolitana.

En estas zonas viven alrededor de 22.2 millones de personas. Otros 59 departamentos permanecen bajo alerta naranja mientras miles de personas se desplazan por carreteras y estaciones ferroviarias previo al feriado nacional del 14 de julio.

Francia mantiene alerta roja por altas temperaturas

Las autoridades también reportaron que diversas ciudades suspendieron los tradicionales fuegos artificiales de la fiesta nacional debido al riesgo de incendios y a las condiciones de sequía.

La Seguridad Civil informó que más de 25 mil hectáreas se han incendiado desde principios de este año, una cifra que representa casi el doble de la registrada durante el mismo periodo de 2025.

Ante este escenario, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la población para extremar precauciones y señaló, mediante un mensaje publicado en la red social X, que nueve de cada diez incendios tienen origen en actividades humanas.

9 départs de feu sur 10 sont dus à une activité humaine. Une seconde d’inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages. Chacun a une responsabilité. Soyons vigilants.



À nos soldats du feu, gratitude et soutien. pic.twitter.com/WnW59NP8xZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 11, 2026

Francia atraviesa su tercera ola de calor en apenas dos meses. La anterior, registrada durante junio, estableció nuevos récords de temperatura. De acuerdo con cifras oficiales, ese episodio dejó más de 2 mil muertes atribuibles al calor, mientras que las altas temperaturas registradas a finales de mayo provocaron alrededor de 300 fallecimientos.

El Gobierno francés también ha enfrentado críticas por su respuesta ante los episodios de calor extremo, cuya frecuencia, según la comunidad científica, está relacionada con el cambio climático provocado por la actividad humana.

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