China evacúa a casi 2 millones de personas por amenaza del tifón Bavi

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Aunque tifón ha perdido fuerza sigue siendo una amenaza. Foto: AFP

Cerca de dos millones de personas fueron evacuadas en China ante la llegada del tifón Bavi, que este sábado golpeó Taiwán y varias islas de Japón con lluvias intensas, fuertes vientos y cortes de energía.

El ciclón tocará tierra durante las primeras horas del domingo en la provincia china de Zhejiang, donde las autoridades suspendieron clases, transporte y actividades al aire libre para reducir riesgos entre la población.

China evacúa a casi 2 millones de personas

Más de 1.7 millones de habitantes fueron desalojados en Zhejiang, principalmente en la ciudad de Wenzhou. Además, se cancelaron más de 400 vuelos y decenas de servicios ferroviarios.

China is preparing for Typhoon Bavi under its highest rainstorm alert. Flights, ferries and rail services have been suspended and emergency teams are on standby as heavy rain, strong winds and flooding threaten several provinces.



Al Jazeera’s Katrina Yu reports. pic.twitter.com/Slox8AdAvC — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026

En la provincia de Fujian fueron evacuadas más de 130 mil personas, mientras que en Pekín las lluvias obligaron al desalojo de más de 100 mil habitantes. Otras 34 mil personas dejaron zonas costeras de Shanghái.

La televisión estatal CCTV advirtió que tanto Zhejiang como Fujian podrían registrar lluvias excepcionalmente intensas durante el paso del tifón.

Taiwán reporta apagones y miles de evacuados

Antes de llegar a China continental, Bavi impactó Taiwán, donde más de 14 mil personas fueron evacuadas y numerosos comercios cerraron sus puertas.

Las autoridades cancelaron cientos de vuelos y reportaron que 170 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico.

“Todo el mundo tiene miedo del mal tiempo y se queda en casa”, comentó a AFP una comerciante identificada únicamente como Tsai.

Las bandas del ciclón también comenzaron a afectar varias islas del sur de Japón, con lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El tifón pierde fuerza, pero mantiene el riesgo

Después de pasar por Guam y las Islas Marianas del Norte como supertifón, Bavi perdió intensidad.

La Administración Central de Meteorología de Taiwán informó que mantiene vientos de hasta 137 kilómetros por hora y rachas cercanas a 173 km/h.

Aunque el sistema se debilita, las autoridades mantienen la alerta por lluvias torrenciales y olas de hasta 10 metros, condiciones que podrían provocar nuevas inundaciones y afectaciones durante las próximas horas.

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