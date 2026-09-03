¡Pleito en el camión! dos mujeres se enfrentan a golpes en San Luis Potosí
Una pelea entre dos mujeres dentro de un camión de transporte público de la ruta Pimienta-Colonial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales.
Pelea en transporte público de San Luis Potosí queda grabada
En las imágenes se observa a dos mujeres, aparentemente de edades similares, mientras se enfrentan dentro de la unidad.
Al comenzar la grabación, la discusión ya había escalado y ambas mujeres se encontraban en medio de la confrontación, mientras varios pasajeros observaban la escena.
En un momento, una de las mujeres, quien se encontraba sentada, reclama a la otra: “A mí no me vas a estar pegando”
Posteriormente, la mujer la toma del cabello y la derriba sobre el piso del camión. Durante varios segundos permanece sobre ella mientras algunos pasajeros observan lo ocurrido sin intervenir para separarlas.
Advertencia; el siguiente material contiene violencia y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:
¿Cómo terminó la pelea entre las mujeres?
Después de algunos segundos, la mujer que se encontraba de pie se levanta y la confrontación comienza a disminuir.
La otra mujer permanece en el piso durante unos instantes, mientras continúan los reclamos y gritos dentro de la unidad de transporte público.
El video muestra a los pasajeros observando la pelea, sin que se aprecie una intervención inmediata para separar a las dos mujeres.
Según la versión de un testigo, el enfrentamiento habría comenzado después del supuesto golpe accidental a una menor, aunque esta información no ha sido confirmada por alguna autoridad.
No se han presentado denuncias formales
Tampoco se ha informado si alguna de las mujeres presentó una denuncia o si alguna autoridad intervino después de la pelea.
La grabación comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes del enfrentamiento ocurrido dentro del transporte público.
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