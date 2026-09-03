¡Pleito en el camión! dos mujeres se enfrentan a golpes en San Luis Potosí

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Dos mujeres protagonizan pelea dentro de camión Foto: Pexels

Una pelea entre dos mujeres dentro de un camión de transporte público de la ruta Pimienta-Colonial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales.

Pelea en transporte público de San Luis Potosí queda grabada

En las imágenes se observa a dos mujeres, aparentemente de edades similares, mientras se enfrentan dentro de la unidad.

Al comenzar la grabación, la discusión ya había escalado y ambas mujeres se encontraban en medio de la confrontación, mientras varios pasajeros observaban la escena.

En un momento, una de las mujeres, quien se encontraba sentada, reclama a la otra: “A mí no me vas a estar pegando”

Posteriormente, la mujer la toma del cabello y la derriba sobre el piso del camión. Durante varios segundos permanece sobre ella mientras algunos pasajeros observan lo ocurrido sin intervenir para separarlas.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

🚨 Pelea entre dos mujeres en un autobús en #CiudadValles causa revuelo en redes



Dos mujeres 'se agarran del chongo' en un autobús. Según un testigo, todo inició cuando una mujer, presuntamente alcoholizada, golpeó por accidente a una menor en la ruta Pimienta-Colonial. pic.twitter.com/BN7UI6SqUu — El Ecuánime | Noticias de San Luis Potosí (@elecuanimemx) September 3, 2026

¿Cómo terminó la pelea entre las mujeres?

Después de algunos segundos, la mujer que se encontraba de pie se levanta y la confrontación comienza a disminuir.

La otra mujer permanece en el piso durante unos instantes, mientras continúan los reclamos y gritos dentro de la unidad de transporte público.

El video muestra a los pasajeros observando la pelea, sin que se aprecie una intervención inmediata para separar a las dos mujeres.

Según la versión de un testigo, el enfrentamiento habría comenzado después del supuesto golpe accidental a una menor, aunque esta información no ha sido confirmada por alguna autoridad.

No se han presentado denuncias formales

Tampoco se ha informado si alguna de las mujeres presentó una denuncia o si alguna autoridad intervino después de la pelea.

La grabación comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes del enfrentamiento ocurrido dentro del transporte público.

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