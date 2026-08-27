¡Última semana! Aprovecha descuentos en trámites vehiculares en San Luis Potosí; estarán vigentes hasta el 31 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Descuentos vehiculares de Sefin terminan el 31 de agosto Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Finanzas (Sefin) llamó a los contribuyentes a aprovechar la última semana de descuentos en trámites vehiculares, cuyos beneficios estarán vigentes hasta el próximo 31 de agosto.

El programa contempla la condonación del 100% de multas y recargos de control vehicular, además de un 50% de descuento en el cambio de propietario.

¿Qué descuentos estarán vigentes hasta el 31 de agosto?

Los beneficios disponibles son:

100% de descuento en multas y recargos de control vehicular

en multas y recargos de control vehicular 50% de descuento en el trámite de cambio de propietario

La Sefin recordó que estos beneficios tienen como fecha límite el 31 de agosto, por lo que pidió a los contribuyentes no esperar hasta los últimos días para realizar sus trámites.

¿Dónde pagar multas y recargos vehiculares?

La condonación de multas y recargos de control vehicular puede realizarse mediante diferentes opciones:

WhatsApp

Kioscos

Portal web

Instituciones bancarias

Oficinas recaudadoras

Estos mecanismos buscan facilitar la regularización de los vehículos y evitar que los contribuyentes tengan que concentrarse únicamente en las oficinas durante los últimos días del programa.

¿Dónde hacer el cambio de propietario con descuento?

Para acceder al 50% de descuento en el cambio de propietario, los contribuyentes deberán acudir directamente a las oficinas recaudadoras de todo el estado.

La dependencia recomendó realizar el procedimiento con anticipación para evitar filas y concentraciones conforme se acerque la fecha límite.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas reiteró que los trámites deben realizarse por las vías oficiales, sin intermediarios, y recordó que los descuentos concluirán el 31 de agosto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.