Video: estos perros robot ya patrullan en este estado

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Perros robot patrullan en San Luis Potosí. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Cuatro perros robot integrados a la Guardia Civil Estatal, patrullan las calles del Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí, integrándose como una novedosa herramienta tecnológica para reforzar la seguridad pública en la entidad.

Los dispositivos, dotados con inteligencia artificial, actúan como primeros respondientes en entornos peligrosos, resguardando la integridad física de los elementos humanos ante ataques directos.

Perros robots ya patrullan el Centro Histórico de San Luis Potosí. pic.twitter.com/W7sSUqnmVd — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) September 11, 2026

¿Cómo manejan a los perros robot en San Luis Potosí?

Los cuadrúpedos mecánicos son dirigidos a distancia por personal capacitado y cuentan con cámaras con visión de 360 grados, sensores de temperatura corporal y sistemas de transmisión en tiempo real conectados a los centros de mando.

Los robots recorren centros comerciales y sitios de mayor afluencia o de difícil acceso para evaluar el entorno y minimizar el peligro de exposición humana en operativos de alta peligrosidad.

🚨 ¡San Luis Potosí entra a una nueva era en seguridad con perros robots 🤖🐕💚



✅ Video en tiempo real.

✅ Patrullaje autónomo.

✅ Mayor protección para nuestros elementos.

✅escaneo 360



Más tecnología, más seguridad para las y los potosinos. 💚#Fenapo #Robot #Seguridad #SLP… pic.twitter.com/QcBULust6K — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) August 6, 2026

Las autoridades de seguridad estatal informaron que, planean adquirir otras cuatro unidades antes de que termine este año, para conformar el escuadrón K9 cibernético.

Según las autoridades, la intención es desplegar los perros robot hacia las cuatro regiones del estado para labores de monitoreo y reconocimiento para prevenir los delitos.

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