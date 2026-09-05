VIDEO: Sheinbaum auxilia a mujer de la tercera edad durante visita a San Luis Potosí

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Sheinbaum auxilia a mujer de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum auxilió a una mujer de la tercera edad que se desvaneció entre la multitud durante su visita a la Arena Potosí, en San Luis Potosí. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, la mandataria se dirigía a bordo de su camioneta cuando se percató de que una mujer había caído al suelo entre las personas que se encontraban en el lugar.

En su visita en San Luis Potosí, la Presidenta Claudia Sheinbaum, bajó de su camioneta para auxiliar a una mujer de la tercera edad que cayó al suelo entre tanta gente. La Presidenta la ayudó a levantarse, vio que estaba bien, y siguió su camino.

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Sheinbaum se acerca a mujer que cayó entre la multitud

En el video se observa que Claudia Sheinbaum baja de su camioneta y se acerca a la mujer de la tercera edad para auxiliarla; la presidenta la ayuda a incorporarse y permanece unos momentos junto a ella para verificar que se encontrara bien. Posteriormente, la mandataria continúa con su recorrido.

El momento fue captado por personas que se encontraban en las inmediaciones de la Arena Potosí y comenzó a circular en redes sociales. La acción ocurrió al término de las actividades que la presidenta encabezó en el recinto, donde se concentraron miles de personas para escuchar su mensaje sobre los proyectos y avances previstos para San Luis Potosí.

🚨 PRESIDENTA AUXILIA A MUJER QUE SE DESVANECIÓ EN SLP



La presidenta @Claudiashein bajó de su camioneta para auxiliar a una mujer de la tercera edad que se desvaneció al finalizar su evento en la Arena Potosí, en San Luis Potosí.

La mandataria permaneció con la mujer hasta que… pic.twitter.com/XivRbt9e4F — Antonio Aponte Peluche 🫀 (@AntonioApontete) September 4, 2026

¿Qué hacía Claudia Sheinbaum en la Arena Potosí?

Claudia Sheinbaum acudió a la Arena Potosí como parte de una gira por San Luis Potosí, donde encabezó un encuentro ante ciudadanos de la entidad.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el evento, más de 22 mil potosinas y potosinos se dieron cita en el recinto para escuchar el informe presentado por la presidenta.

Durante el encuentro se dieron a conocer proyectos y avances relacionados con San Luis Potosí, además de información sobre las acciones que contempla el Gobierno de México para el estado.

El video recorrió rápidamente las redes sociales. Después de verificar el estado de salud de la mujer, la presidenta continuó con su recorrido.

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