Irán confirma al menos 555 muertos y 131 ciudades afectadas tras ataque de EE. UU e Israel
La ofensiva militar conjunta lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán dejó hasta ahora 555 muertos, según confirmó este lunes la Media Luna Roja Iraní. El organismo también informó que al menos 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos.
El balance fue dado a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde se detalló que las operaciones de emergencia continúan en distintas regiones del país.
Media Luna Roja confirma 555 muertos en Irán
En su mensaje oficial, la Media Luna Roja Iraní señaló que, “según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora”.
Además, informó que las labores de rescate, evacuación y atención médica siguen activas tras los ataques. Las autoridades humanitarias mantienen operativos en múltiples puntos afectados.
El organismo indicó que más de 100 mil rescatistas se encuentran en estado de emergencia para atender la situación.
131 ciudades afectadas por bombardeos
De acuerdo con el reporte, los bombardeos impactaron en 131 ciudades del territorio iraní. Para hacer frente a la crisis, la institución detalló que:
- Más de 100 mil rescatistas están desplegados.
- Una red de cuatro millones de voluntarios está lista para brindar ayuda.
- Se ofrecen servicios médicos, apoyo humanitario y respaldo psicosocial a las víctimas.
La ofensiva militar comenzó el sábado como una operación sorpresa conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Desde entonces, continúan las tareas de emergencia mientras se actualizan los balances oficiales sobre víctimas y daños en infraestructura.
Las autoridades iraníes mantienen activos sus protocolos de respuesta ante desastres y siguen evaluando el impacto de los bombardeos en las distintas ciudades afectadas. Asimismo, la situación permanece en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones oficiales en las próximas horas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.