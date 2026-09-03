57% del ciclo escolar 2025-2026: escuelas de Sinaloa suspendieron clases por violencia e inseguridad

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Suspensión de clases en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Sinaloa se suspendieron clases en más de la mitad del Ciclo Escolar 2025-2026, lo que equivale al 57% de los días de clases. Este dato fue revelado por la organización Mexicanos Primeros Sinaloa, como parte de la presentación de su plataforma para llevar registro de este problema.

En más de la mitad del ciclo escolar 2025-206 se suspendieron las clases en Sinaloa

Mexicanos Primeros Sinaloa presentó la plataforma“Días Sin Clases” para documentar la suspensión de actividades escolares en el estado.



“Días Sin Clases permitirá consultar información sobre cuándo y dónde se registraron interrupciones escolares, así como las causas asociadas. Para ello, une información difundida por fuentes oficiales y medios de comunicación, además de incorporar reportes de las propias comunidades escolares”, mencionó la organización mediante un comunicado.

De acuerdo con los datos recabados, durante el ciclo 2025-2026 se suspendieron clases en 105 de los 185 días del calendario escolar, en al menos un plantel de la entidad. “El dato no significa que todas las escuelas hayan suspendido actividades durante 105 días. Muestra que las interrupciones estuvieron presentes en más de la mitad de las jornadas previstas para clases en al menos una escuela de la entidad”

¿Por qué se suspenden las clases en Sinaloa?

Durante este periodo de tiempo se documentaron 281 eventos por los que no hubo actividades académicas, agrupados en tres grandes categorías.

Problemas operativos

La principal causa por la que se suspendieron las clases son los “problemas operativos”. Durante el periodo analizado se contabilizaron 116 eventos, entre los que se encuentran las fallas de infraestructura y servicios básicos (74 registros) y la falta de docentes o personal, con 27.

Inseguridad

En segundo lugar se encuentra la inseguridad, con 111 registros. Algunos de los hechos violentos presentados son: contextos de inseguridad que impidieron la asistencia (40 registros), ataques o amenazas directas contra docentes o personal (34 registros) y balaceras o enfrentamientos (24 registros).

Clima

Por último, con 54 eventos se encuentran los fenómenos naturales o alertas metereológicas como huracanes o inundaciones.

Los municipios donde más se suspendieron las clases

De acuerdo con los datos de Mexicanos Primero Sinaloa, los municipios donde más se suspendieron las clases son

Guasave 37 días (55 eventos)

Navolato: 28 días (54 eventos)

Ahome: 24 días (46 eventos)

Culiacán: 22 días (29 eventos)

Concordia: 11 días (21 eventos)

Mientras que en Guasave y Ahome predominan los problemas en infraestructura, como falta de servicios básicos y personal docente, en Navolato, Culiacán y Concordia se presentaron más eventos relacionados con violencia e inseguridad.

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