Asesinan a estudiante de 17 años frente a la UAS en Culiacán

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En Culiacán, mataron a un estudiante de la UAS. Foto: Uno TV

En Sinaloa, un estudiante de 17 años fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Culiacán. La víctima fue identificada por sus familiares como Alexis, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración.

Matan a joven en Culiacán

El adolescente fue localizado en una parada de transporte público sobre el bulevar Universitarios, a la altura de la calle Demócrito, cerca de la Facultad de Derecho y frente al panteón de La Lima.

Junto al cuerpo quedó una mochila que presuntamente llevaba para acudir a sus actividades escolares. Corporaciones de seguridad acordonaron el sitio y personal pericial realizó las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque, establecer el móvil e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio.

UAS condena homicidio

Tras confirmarse que se trataba de uno de sus estudiantes, la Universidad Autónoma de Sinaloa condenó enérgicamente el hecho y lamentó la violencia registrada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

La institución informó que activó de manera inmediata sus protocolos de atención y acompañamiento para familiares, amigos, compañeros y docentes, además de dar seguimiento al caso ante las autoridades.

En su posicionamiento, la UAS señaló que hechos de esta naturaleza atentan no solamente contra la vida, sino también contra el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación pública en espacios seguros, y aseguró que mantendrá acciones encaminadas a proteger a su comunidad universitaria y preservar entornos libres de violencia.

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