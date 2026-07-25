A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén, familia y PAS mantienen exigencia de justicia; crimen sigue sin resolverse

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Aún no hay una sentencia definitiva por el asesinato. Foto: UnoTV

A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), familiares, amigos, militantes y universitarios participaron este sábado en una misa luctuosa en la capital sinaloense, donde reiteraron el llamado para que el crimen sea plenamente esclarecido.

La ceremonia se celebró en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida como El Santuario, con la presencia de su esposa, Angélica Díaz de Cuén; sus hijas, su hijo, nietos y demás familiares. También asistieron el diputado local del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño; el dirigente estatal del partido, Robespierre Lizárraga Otero; militantes, amigos e integrantes de la comunidad universitaria.

Durante la homilía, el sacerdote recordó a Cuén Ojeda como un hombre de origen humilde, cercano a la gente y comprometido con la educación y el servicio a los sinaloenses. Además, elevó oraciones por su eterno descanso y pidió por la paz de Sinaloa, particularmente de Culiacán, en medio del clima de violencia que enfrenta la entidad desde hace casi dos años.

Ante de finalizar la celebración eucarística, la viuda de Héctor Melesio Cuén, Angélica Díaz de Cuén, dirigió un mensaje a los asistentes en el que agradeció el respaldo que su familia ha recibido desde el asesinato del exrector y afirmó que, aunque el dolor por su ausencia permanece, también continúa vivo el legado que dejó como académico, político y padre de familia.

La también legisladora local sostuvo que su familia mantiene la esperanza de que las autoridades logren esclarecer plenamente el crimen y consideró que conocer la verdad no representa únicamente una causa familiar, sino también una exigencia de justicia para toda la sociedad.

“Decirles que no contamos con información nueva salvo la que están en los medios y confiamos en que las instituciones continuarán realizando su mejor con responsabilidad. Porque conocer plenamente la vida, no solo representa una causa para nuestra familia, sino un compromiso por la sociedad. Hoy celebraron su segunda aniversario luctuoso , como cualquier persona, cualquier familia, doliente. Lo extrañamos mucho, todavía tristes. Era mi esposo y mi madre los únicos y les agradezco mucho su respeto”.

Angelica Díaz de Cuen/ Viuda de Héctor Melesio Cuén Ojeda

Partido Sinaloense sigue exigiendo justicia

Previo a la misa, el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, aseguró que la exigencia de justicia continuará de manera permanente al considerar que no existen avances públicos en la investigación.

Señaló que, hasta el momento, el partido no ha recibido información oficial sobre el estado de las indagatorias y que la única referencia que tienen sobre el caso es la difundida por los medios de comunicación. Añadió que, hasta donde tiene conocimiento, la familia tampoco ha sido notificada de nuevos avances por parte de las autoridades.

Asimismo, afirmó que la muerte de Héctor Melesio Cuén representó una pérdida irreparable para el Partido Sinaloense y sostuvo que mantener vivo al instituto político también constituye una forma de resistencia frente a la impunidad y una exigencia permanente para que el caso sea resuelto.

“Justicia, justicia y paz y tranquilidad para Sinaloa. Es lo que planteamos nosotros en nuestro posicionamiento. Va a ser una permanente. Porque a veces leo comentarios en redes sociales, es que no han pedido justicia, es que lo hemos pedido en todo momento porque es una permanente.Yo tengo bien claro ese momento cuando estuvimos de cuerpo presente en la universidad y cómo fui interrumpido por el grito de justicia de ahí los asistentes en mi mensaje, o sea, y eso lo declaramos ahí va a ser una permanente”.

Robespierre Lizárraga Otero/ Dirigente del PAS

El asesinato de Héctor Melesio Cuén

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, sitio que posteriormente fue señalado como el lugar donde presuntamente Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de ser trasladado a territorio estadounidense.

A dos años del crimen, la investigación permanece sin una resolución definitiva. Mientras tanto, familiares, dirigentes del Partido Sinaloense y simpatizantes mantienen vigente la exigencia de verdad y justicia, al considerar que esclarecer el asesinato de Héctor Melesio Cuén también representa una demanda de la sociedad sinaloense.

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