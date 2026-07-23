Riña en penal de Aguaruto deja un muerto; autoridades ya controlan la seguridad

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una persona privada de la libertad murió este miércoles tras resultar herida durante una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, el incidente fue atendido de inmediato por personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lograron controlar la situación en el centro penitenciario, mientras que efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron desplegados en el exterior del penal para reforzar la seguridad y brindar protección a la población penitenciaria.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 22 de julio de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán.



De manera inmediata, personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, tomó el control de… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 23, 2026

La SSP precisó que el interno lesionado era trasladado para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de una herida provocada con un arma blanca.

Tras los hechos, las autoridades del Centro Penitenciario notificaron de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La dependencia también informó que se realizan las gestiones para contactar a los familiares de la persona fallecida y mantenerlos informados sobre el caso.

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