Sinaloa registra jornada violenta con siete asesinatos en Culiacán y Mazatlán

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Violencia en Sinaloa dejó siete personas asesinadas. Foto: UnoTV

La violencia en Sinaloa dejó al menos siete personas asesinadas durante las últimas horas en distintos hechos registrados en Culiacán y Mazatlán, entre ellos un enfrentamiento dentro del penal de Aguaruto, un ataque armado contra un restaurante y el hallazgo de cuerpos dentro de un vehículo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), se iniciaron seis carpetas de investigación por homicidio doloso luego de la localización de siete personas sin vida en ambos municipios.

Los hechos movilizaron a corporaciones estatales y federales, que realizaron operativos de seguridad y las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Riña en penal de Aguaruto deja un reo muerto en Culiacán

Uno de los acontecimientos ocurrió en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, donde un interno falleció después de resultar herido durante una riña al interior del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que personal de custodia, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, intervino para controlar la situación, mientras elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en el exterior.

El interno fue trasladado para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida debido a las lesiones.

Posteriormente, autoridades identificaron a la víctima como Jorge Alberto “N”, de 22 años, quien tenía tres días de haber ingresado al penal tras ser detenido junto con otras dos personas por un presunto ataque contra policías en la colonia Lomas del Sol, en Culiacán.

Ataque armado contra restaurante en Mazatlán deja una mujer muerta

En otro punto del estado, un grupo armado atacó un restaurante ubicado en la comunidad de El Habal, al norte de Mazatlán. Según los reportes, los agresores dispararon contra el establecimiento y después huyeron del lugar.

El ataque dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas lesionadas, por lo que acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la situación.

La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes.

Hallan dos cuerpos dentro de automóvil abandonado en Mazatlán

Durante recorridos de vigilancia, elementos policiacos localizaron un vehículo abandonado en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán.

Al revisar la unidad, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en el interior, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

Personal pericial acudió al sitio para realizar las diligencias y recabar información que permita esclarecer el caso.

Otros homicidios registrados en Culiacán y Mazatlán

En Culiacán, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre no identificado dentro de una propiedad ubicada en la colonia Las Cucas. La víctima estaba envuelta en una sábana azul y presentaba ataduras con vendas blancas.

Además, un motociclista identificado como Juan Francisco, de 34 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre la autopista Benito Juárez, cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

De acuerdo con las primeras investigaciones, hombres armados habrían disparado desde otro vehículo en movimiento y posteriormente escaparon.

La Fiscalía también confirmó otro homicidio registrado en el fraccionamiento Real Pacífico, en Mazatlán, el cual forma parte de las investigaciones abiertas durante esta jornada.

Las autoridades mantienen las indagatorias para determinar las circunstancias de cada uno de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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