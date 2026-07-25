A dos años de la captura de “El Mayo” Zambada, Sinaloa enfrenta crisis de violencia

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Dos años después de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, Sinaloa continúa enfrentando una crisis de inseguridad marcada por homicidios, desapariciones y afectaciones económicas. El hecho, ocurrido el 25 de julio de 2024, cambió el panorama del crimen organizado en la entidad.

Ese mismo día, un grupo armado también asesinó a Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en un caso que las autoridades todavía no esclarecen. Meses después, el 9 de septiembre de 2024, comenzó la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayitos, un conflicto que mantiene al estado en una de las etapas más violentas de los últimos años.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, desde el inicio de la confrontación entre ambas facciones del crimen organizado, se han registrado más de 3 mil homicidios dolosos.

A dos años de la entrega de “El Mayo” Zambada, Sinaloa acumula miles de víctimas

En materia de desapariciones, colectivos de búsqueda estiman que hay cerca de 6 mil personas desaparecidas. Por su parte, la Fiscalía estatal reportó 3 mil 889 denuncias entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

La violencia también ha impactado la actividad económica. Se estima que 2 mil 950 negocios, entre formales e informales, han cerrado en Culiacán. A su vez, organismos empresariales advierten que la cifra podría alcanzar los 5 mil establecimientos antes de finalizar este año.

La dirigente de la Canaco Culiacán, Lupita Zavala, aseguró que alrededor del 40% de la economía dejó de circular en la capital sinaloense y estimó que la recuperación podría tardar hasta 10 años. Agregó que muchos comercios apenas operan con entre 40% y 50% de sus ventas habituales. Del mismo modo, algunos restaurantes llegaron a trabajar con solo 30% o 40% de su capacidad comercial.

Autoridades refuerzan seguridad en Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya continúa con licencia tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos.

Por su parte, la Federación mantiene un despliegue de 16 mil 440 elementos de fuerzas federales y estatales en la entidad. Además, las autoridades federales enviaron recientemente mil 300 militares adicionales a Mazatlán como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que en las últimas semanas han sido detenidos diversos presuntos generadores de violencia que operaban en municipios como Escuinapa, Mazatlán y Culiacán. Según informó, estas acciones forman parte de los operativos para disminuir la incidencia delictiva.

De este modo, dos años después de la entrega de “El Mayo” Zambada, Sinaloa continúa enfrentando las consecuencias de un episodio que modificó el escenario de seguridad y cuyos efectos siguen presentes en la vida cotidiana de miles de habitantes.

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