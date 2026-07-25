Coparmex lanza alerta: violencia en Sinaloa ya golpea economía y empleo

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A casi dos años del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Azueta, aseguró que el estado enfrenta una crisis económica, social y de seguridad que ha provocado el cierre de miles de empresas, la pérdida de empleos y un ambiente de incertidumbre entre la población.

Durante una entrevista con José Cárdenas, la líder empresarial afirmó que el impacto de la violencia va más allá de las cifras económicas, pues dijo que la población ha perdido tranquilidad, esperanza y calidad de vida. También rechazó los señalamientos que buscan vincularla con un aseguramiento de droga en un camión que transportaba productos de su empresa.

Martha Elena Reyes describe el impacto de la violencia en Sinaloa

Para la presidenta de Coparmex Sinaloa, el daño más profundo no puede medirse únicamente con estadísticas.

“Se nos borró la alegría, se nos borró la esperanza, se nos borró la paz mental. Se nos fueron familias, desaparecieron familias, murieron familias y las familias están divididas“, expresó.

Reyes Azueta señaló que, aunque existen pérdidas económicas importantes, el costo humano ha sido mucho mayor.

De acuerdo con sus cifras, durante este periodo se han perdido más de 6 mil empresas formales y alrededor de 54 mil empleos registrados. Añadió que por cada empresa formal que desaparece existe otra del sector informal que también deja de operar.

Además, aseguró que la actividad económica en la entidad ha sufrido una caída cercana al 45%, al considerar una reducción inicial del 35% y otro descenso de aproximadamente 15% durante la temporada de verano.

“Aquí no importa el PIB. Aquí importa lo que al colaborador, al sinaloense, le cuesta cumplir con su familia“, afirmó.

Critica falta de inversiones y cuestiona regreso de Rubén Rocha

La dirigente empresarial también aseguró que no existen las inversiones que, según dijo, el Gobierno ha anunciado para la entidad.

“Las pocas inversiones que tenemos ahorita en Sinaloa… es hora que yo he pedido cuentas al gobierno. ¿Dónde están esas inversiones? No hay“, declaró.

Sobre un eventual regreso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, respondió con otra pregunta.

“¿Por qué tendría que regresar? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué sería diferente a lo que dejó de hacer cuando era gobernador?“, cuestionó.

Extorsiones y robo de vehículos mantienen la preocupación

La presidenta de Coparmex Sinaloa también habló del aumento en las llamadas de extorsión telefónica.

Explicó que el ambiente de miedo facilita que muchas personas sean víctimas de este delito.

“Siempre sales con el Jesús en la boca“, dijo al describir el clima que viven actualmente los sinaloenses.

Respecto al robo de vehículos, indicó que durante este periodo se han robado aproximadamente 11 mil unidades, de las cuales, aseguró, no se ha recuperado ni el 10%.

Añadió que la disminución reciente en este delito no necesariamente refleja una mejora en la seguridad, sino que coincide con el periodo vacacional, cuando hay menos circulación por la suspensión de clases.

Rechaza vínculo con aseguramiento de metanfetamina

Durante la entrevista también respondió a los cuestionamientos sobre el aseguramiento de metanfetamina oculto en costales relacionados con una empresa de forrajes de su familia.

Reyes Azueta explicó que su compañía únicamente carga la mercancía y que el transporte corresponde a empresas fleteras contratadas por los clientes.

“El camión no era mío, no era mi empleado, era una alianza camionera“, sostuvo.

Añadió que cuentan con toda la documentación del envío y aseguró que, en algún punto del trayecto, alguien habría sustituido parte de la carga.

“No somos responsables de la puerta para afuera“, afirmó.

También rechazó que exista alguna relación con actividades ilícitas y consideró que el caso busca afectar su imagen por mantener una postura crítica frente al Gobierno.

Pide alianza entre Gobierno y sociedad para recuperar Sinaloa

Al finalizar la entrevista, Martha Elena Reyes hizo un llamado a las autoridades para trabajar junto con la ciudadanía en la recuperación del estado.

“Necesitamos recuperar Sinaloa y que no nos vendan barato“, expresó.

También aseguró que los sinaloenses podrán salir adelante.

“Con ellos o sin ellos, y a pesar de ellos, los sinaloenses nos vamos a levantar y vamos a contar una historia muy diferente“, concluyó.

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