Alex Fernández y 90’s Pop Tour se presentarán en las Fiestas Patrias de Sinaloa

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Artistas invitados a los festejos en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Sinaloa dio a conocer los artistas que participarán en las Fiestas Patrias el próximo 15 de septiembre. Este año se contará con la presencia de Alex Fernández y el 90’s Pop Tour

Grito de Independencia en Sinaloa contará con la presencia de Alex Fernández y el 90’s Pop Tour

Después de dos años, regresan a Sinaloa los festejos del Grito de Independencia. La crisis de violencia provocó que se cancelaran las Fiestas Patrias en 2024 y 2025, pero el Gobierno del estado asegura que este año sí hay condiciones para realizar la fiesta mexicana del 15 de septiembre.

Los artistas invitados son Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, y el 90’s Pop Tour, un espectáculo que reúne a artistas como Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy y algunos integrantes de OV7 (Ari Borovoy, Erika Zaba y M’balía).

El evento comenzará a partir de las 6 de la tarde, con la presentación de varios actos musicales. En punto de las 23:00 horas se realizará la tradicional ceremonia del Grito de Independencia con la presencia de Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa.

Posteriormente habrá un show de pirotecnia y rayos láser; al terminar se realizará el concierto del 90 ‘s Pop Tour.

Transporte gratuito durante las Fiestas Patrias en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa confirmó que este año habrá traslado gratuito en 144 camiones urbanos de 48 rutas, desde las 6 de la tarde, y hasta que concluya el último de los espectáculos y se desaloje la explanada.

Durante las Fiestas Patrias en Sinaloa se espera la asistencia de 20 mil personas y se contará con un operativo de 169 elementos y 27 vehículos; además, se instalarán puestos de hidratación con 50 mil botellas de agua que se distribuirán gratuitamente entre los asistentes.

Las Fiestas Patrias se realizarán el próximo 15 de septiembre, en la Explanada del Palacio de Gobierno, en Culiacán. La entrada será gratuita.

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