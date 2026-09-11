Congreso de Sinaloa aprueba sancionar con hasta 20 años de prisión el reclutamiento de menores para actividades delictivas
El Congreso de Sinaloa aprobó una reforma que convierte en delito específico el reclutamiento de menores de edad para incorporarlos a actividades delictivas, con sanciones que van de 10 a 20 años de prisión.
Congreso de Sinaloa convierte en delito el reclutamiento de menores
La medida fue avalada por unanimidad el pasado 10 de septiembre y establece además, multas de 800 a mil 600 días para quien reclute, enlista, integre o incorpore, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años para participar en conductas consideradas delito.
Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea familiar de la víctima, tenga su custodia o educación, utilice violencia física o psicológica, abuse de una posición de poder o aproveche alguna condición de vulnerabilidad. También se agravará la sanción cuando participe un servidor público.
Se protegerá a menores y habrá detección temprana de casos
La legislación contempla protección reforzada para menores en situación de abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, condición de calle o discapacidad, así como para quienes no tengan capacidad de comprender el significado de los hechos o de resistirse.
Además del castigo penal, las reformas obligan a autoridades estatales y municipales a implementar protocolos especializados para la detección temprana de casos, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa para las víctimas.
Las modificaciones alcanzan tanto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como al Código Penal de Sinaloa y derivan de cuatro iniciativas presentadas por Morena, Partido Verde, PRI y la diputada morenista Arely Berenice Ruiz López.
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