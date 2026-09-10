Sinaloa suma siete homicidios en una jornada marcada por ataques armados

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Sinaloa suma al menos 7 homicidios en una jornada. Foto: Uno TV

Una nueva jornada de violencia en Sinaloa dejó al menos siete homicidios dolosos en las últimas horas, además de ataques armados, persecuciones y agresiones contra viviendas en distintos puntos de la entidad.

Matan a dos hombres dentro de hotel en Mazatlán

Uno de los hechos de mayor impacto ocurrió en Mazatlán, donde dos hombres fueron asesinados durante la madrugada dentro de un hotel ubicado sobre la avenida Del Mar, en plena zona turística.

El ataque provocó la movilización de fuerzas municipales, estatales y federales. De manera extraoficial, una de las víctimas fue identificada como Alfredo “N”, quien sería elemento activo de la Guardia Nacional. Hasta el momento, la corporación federal no ha informado oficialmente sobre el caso.

Mazatlán registró otros hechos violentos durante la misma jornada. En la colonia Francisco Villa, un hombre fue asesinado a balazos mientras caminaba por la calle Plan de Guadalupe.

Reportan homicidios en Mocorito y Guasave

En Mocorito, Pablo “N”, de 34 años, murió después de llegar a una clínica del IMSS en la sindicatura de Pericos con una herida de bala en el tórax.

Mientras tanto, en Guasave, un hombre de aproximadamente 36 años fue localizado sin vida en el acceso de una vivienda aparentemente abandonada del sector Centro.

Culiacán también registra ataques armados

La violencia también se registró en Culiacán. En el fraccionamiento Paseo Alameda, Rubén “N”, de 47 años, fue asesinado mientras viajaba en motocicleta.

Más tarde, Irving Misael “N”, de 28 años, fue atacado a balazos dentro de un minisúper del sector Las Cañadas. Murió en el lugar antes de recibir atención médica.

También se registraron persecuciones y ataques

Durante la misma jornada también se registraron persecuciones y ataques contra inmuebles en la capital sinaloense.

En la colonia 5 de Febrero, hombres armados utilizaron un automóvil previamente despojado para impactarlo contra el portón de una vivienda y posteriormente incendiarlo.

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