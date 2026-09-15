Asesinan a ciudadano estadounidense en Mazatlán; fiscalía investiga ataque armado

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Foto: Especial

Un ciudadano estadounidense fue asesinado a balazos este lunes en Mazatlán, Sinaloa, en un ataque registrado en la colonia Francisco Villa.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de un negocio de comida, cerca del cruce de la avenida Bicentenario Juárez y la calle Toma de Zacatecas, donde hombres armados habrían interceptado a la víctima y disparado en su contra.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron al hombre gravemente herido. Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán lo valoraron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, la víctima fue identificada por conocidos como Steve, de 45 años, originario de Estados Unidos.

La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo de corporaciones municipales y federales mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes. Peritos recolectaron diversos indicios en la escena, entre ellos casquillos percutidos, que serán integrados a la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá hasta que se complete su identificación legal. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el posible móvil del ataque.

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