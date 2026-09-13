Sinaloa clama por paz: cientos salen a las calles tras dos años de violencia

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Marcha por la paz en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Vestidos de blanco, con globos, pancartas y fotografías de quienes ya no están, cientos de ciudadanos salieron este domingo a las calles de Culiacán, Sinaloa, para exigir paz.

La movilización se realizó a dos años de una crisis de violencia que ha dejado víctimas, desaparecidos y familias marcadas por el miedo en Sinaloa.

Marchan por la paz en Culiacán, Sinaloa

Desde las siete de la mañana, la avenida Álvaro Obregón se convirtió en punto de encuentro.

Ahí, el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, ofició una misa y habló de perdón, pero también de justicia. Al concluir la ceremonia, globos blancos fueron soltados al cielo y comenzó la marcha hacia la Catedral de Culiacán bajo la consigna: “Sinaloa, ponte de pie”.

Entre los asistentes se encontraba Berenice López, madre de Ricardo Misael, un adolescente de 15 años asesinado en Culiacán.

Su hijo había salido a comprar alimento para sus gatos y soñaba con convertirse en veterinario.

“Todo ese camino desde la pérdida de mi hijo ha sido un camino muy doloroso. Estamos cansados, estamos agotados, pero seguimos en la lucha, apoyándonos como ciudadanos para ver si somos escuchados, porque los niños niños, los niños no se tocan”, dijo Berenice López, madre de Ricardo Misael.

Otro de los casos que ha sacudido a Culiacán es el de Juan Alejandro, un bebé de apenas un año y cuatro meses que murió después de resultar herido durante un ataque armado contra personas reunidas en una vivienda de la colonia Prados del Sur.

Su madre, Alejandra Armenta, también estuvo presente y habló sobre lo ocurrido después de la muerte de su hijo.

“Somos una familia muy humilde incluso dijeron que mi esposo contestó a las balas, mi esposo no estaba ahí, la que estuvo ahí fui yo y me pudo haber tocado porque no estaba muy lejos de mi hijo y mi historia hubiera sido diferente no hubiera alzado la voz por mi hijo”, expresó la madre del bebé fallecido.

Protestas contra el Gobierno Federal durante la marcha en Culiacán

Al finalizar la movilización, el descontento también tomó un tono político. Un grupo de ciudadanos quemó piñatas con las figuras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la senadora Imelda Castro Castro, como expresión de inconformidad por la persistencia de la violencia y por lo que consideran falta de resultados para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

Entre oraciones, testimonios y reclamos, cientos marcharon por quienes murieron, por quienes siguen desaparecidos y por quienes hoy crecen rodeados de miedo.A dos años de violencia, el mensaje desde Culiacán fue claro: recuperar la paz.

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