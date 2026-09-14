Sociedad y empresarios exigen recuperar la seguridad en Sinaloa

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La presidenta de Coparmex Sinaloa, Marta Reyes Sazueta, exigió a las autoridades una estrategia para recuperar la paz y seguridad en el estado tras la marcha realizada por ciudadanos y empresarios para protestar contra la violencia.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno, afirmó que empresarios y trabajadores han enfrentado las consecuencias de la violencia durante los últimos dos años.

Reyes destacó que la principal exigencia es contar con seguridad, para que las personas puedan salir a las calles, trabajar y mantener abiertos sus negocios.

La presidenta de Coparmex aseguró que continuarán exigiendo acciones, mediante movilizaciones y demandas pacíficas, para recuperar la seguridad en Sinaloa. Además, sostuvo que la sociedad, empresarios y trabajadores están dispuestos a participar en la recuperación económica y social del estado.

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