Fin de semana violento deja 16 muertos en Sinaloa; cuatro mujeres entre las víctimas

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Violencia deja 16 personas asesinadas en Sinaloa. Foto: UnoTV

Sinaloa cerró un fin de semana marcado por una nueva cadena de hechos violentos. Entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, 16 personas fueron asesinadas en distintos municipios del estado, entre ellas cuatro mujeres, mientras que al menos cuatro personas más resultaron lesionadas.

Los hechos se concentraron principalmente en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, aunque también se registraron casos en Navolato y Ahome.

En Mazatlán, Sinaloa, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida en un predio del fraccionamiento Pradera Dorada III. En otro punto de la ciudad, un ataque armado en la colonia Estero dejó un hombre muerto y otra persona gravemente lesionada.

La violencia continuó en el fraccionamiento Santa Fe, donde Rodolfo, de 19 años, murió después de ser atacado a balazos. Otro hombre fue asesinado dentro de una bodega ubicada en la colonia Shimizu.

Ataque en zona dorada

También se reportó una agresión a balazos contra un hombre en plena Zona Dorada, en las inmediaciones de un hotel, generando una movilización de corporaciones de seguridad en uno de los sectores turísticos de mayor afluencia del puerto.

En Escuinapa, una mujer fue encontrada asesinada a un costado de la carretera federal México 15, en la zona conocida como El Tobogán. Horas después, ya durante el domingo, un hombre y otra mujer fueron localizados sin vida sobre un camino cercano a la colonia Pueblo Nuevo. Ambos presentaban impactos de arma de fuego.

Culiacán concentró varios de los casos de mayor impacto. Dos hombres fueron encontrados asesinados, con huellas de violencia y envueltos en plástico, en distintos puntos de la colonia Lázaro Cárdenas.

Uno de ellos fue identificado posteriormente como José Luis, de 30 años. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, había sido privado de la libertad horas antes en la sindicatura de El Salado.

En otro punto del municipio, Víctor Adrián, de 27 años, fue localizado asesinado a balazos, semidesnudo y con las manos atadas, junto a la carretera Culiacán-Eldorado, cerca del acceso a El Quemadito.

Una de las víctimas mujeres fue identificada como Angélica Micaela, de 61 años, comerciante que fue asesinada cuando circulaba en una camioneta Ford Ranger sobre el distribuidor vial de Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

Durante el mismo fin de semana también fueron localizados otros hombres sin vida en distintos puntos de Ahome, Culiacancito y Navolato, casos que quedaron bajo investigación de las autoridades estatales.

Además de los homicidios, la violencia dejó al menos cuatro personas heridas

En Villa Juárez, Navolato, dos mujeres de 24 y 40 años fueron atacadas a balazos y trasladadas a un hospital. En Mazatlán, una persona resultó lesionada durante el ataque ocurrido en la colonia Estero.

En Culiacán, otro hombre fue herido por disparos de arma de fuego en la colonia Infonavit Humaya, mientras que una segunda persona que se encontraba con él fue privada de la libertad por hombres armados.

A estos hechos se sumó el ataque contra vehículos estacionados afuera de un edificio de departamentos en la colonia 6 de Enero, en Culiacán, donde tres unidades fueron baleadas e incendiadas. Dieciocho personas, entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad, tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva, sin que se reportaran lesionados.

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