Suspenden clases en 9 municipios de Sinaloa por intensas lluvias

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Foto: Cuartoscuro

Ante el pronóstico de lluvias y como medida preventiva, autoridades educativas determinaron suspender las clases durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en nueve municipios de Sinaloa.

Suspenden clases por fuertes lluvias en Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que la decisión fue tomada por recomendación de Protección Civil, debido a las condiciones meteorológicas previstas para distintas zonas de la entidad.

La suspensión de actividades escolares para el turno matutino y en todos los niveles educativos comprende los municipios de:

Sinaloa

Juan José Ríos

Ahome

El Fuerte

Guasave

Salvador Alvarado

Angostura

Mocorito

Navolato

Con esta medida se busca reducir riesgos durante los traslados de estudiantes, docentes y personal escolar ante posibles lluvias intensas y afectaciones derivadas de las condiciones del tiempo.

Autoridades piden mantenerse atentos a la comunicación oficial

Las autoridades recomendaron a madres y padres de familia, estudiantes y trabajadores del sector educativo mantenerse pendientes de los canales oficiales, donde se darán a conocer posibles modificaciones o nuevas disposiciones conforme evolucione el pronóstico meteorológico.

La Universidad Autónoma de Sinaloa de igual forma tomó la decisión de suspender clases tanto en el nivel bachillerato como superior, en estos mismos nueve municipios, por recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil.

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