Asesinan a influencer mientras grababa video en Culiacán; cámaras captaron el ataque

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Foto: Especial

El influencer sinaloense César Gastélum fue asesinado la noche de este martes mientras grababa contenido para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en un ataque armado que quedó registrado tanto por las cámaras con las que realizaba la grabación, como por el sistema de videovigilancia del establecimiento donde se encontraba.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el homicidio ocurrió en el área de entrega para llevar de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Los primeros reportes indican que dos hombres armados, que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar, mientras que en los videos captados se observa cómo la unidad se aproxima al sitio donde estaba la víctima junto a otras dos personas; uno de los ocupantes se acerca y le dispara a corta distancia en la cabeza, para después escapar junto con su cómplice.

El influencer falleció en el lugar de manera instantánea, mientras que las dos personas que lo acompañaban resultaron ilesas y permanecieron en el sitio tras el ataque.

Las grabaciones obtenidas por las cámaras utilizadas para la creación del contenido, y por el sistema de seguridad del establecimiento, serán integradas a la investigación que realizan las autoridades para identificar y localizar a los responsables.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona, mientras personal de la FGE llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una posible línea de investigación por este homicidio.

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