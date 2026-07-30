Sólo para fines educativos o emergencias: Sinaloa regula el uso de celulares en las escuelas

GENERANDO AUDIO...

Contemplaron la creación de protocolos para promover uso responsable. Foto: Uno TV

El Congreso de Sinaloa aprobó una reforma que regula el uso de celulares y dispositivos digitales en escuelas de nivel básico y medio superior.

A partir de esta modificación, los estudiantes sólo podrán utilizar sus teléfonos durante el horario escolar cuando sea con fines educativos o en casos de emergencia, siempre con autorización y supervisión de docentes o directivos.

La reforma modifica la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de reducir las distracciones en las aulas y fortalecer el aprendizaje.

¿Cuándo podrán usar celulares los estudiantes en Sinaloa?

Con las nuevas disposiciones, los alumnos únicamente podrán utilizar sus celulares cuando:

Sean necesarios para actividades pedagógicas

Exista una emergencia

Cuenten con autorización y supervisión del personal docente o directivo

La medida también busca evitar que los dispositivos sean utilizados para actividades ajenas a las clases o cualquier acción que interfiera con el proceso educativo.

Además, la reforma contempla la creación de protocolos para promover el uso responsable de la tecnología, así como campañas de orientación dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, tutores y personal educativo.

Congreso de Sinaloa aprueba reforma por unanimidad

Durante la discusión del dictamen, legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que la intención no es prohibir la tecnología, sino establecer reglas para aprovechar sus beneficios en el ámbito escolar y disminuir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia de los dispositivos electrónicos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 35 votos a favor, por lo que Sinaloa se convierte en una de las entidades que establece lineamientos específicos para el uso de celulares en las escuelas durante la jornada escolar.

El diputado Jorge Antonio González Flores, del PAN, afirmó que diversos estudios respaldan la necesidad de regular el uso de estos dispositivos, ya que el uso indiscriminado afecta la atención al aprendizaje, reduce la convivencia entre estudiantes y aumenta el riesgo de delitos cibernéticos como el ciberbullying y el ciberacoso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.