“No todos son productores”: Sader cuestiona protestas; agricultores advierten que hasta 30% dejaría de sembrar maíz

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Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de Sader. Foto: Uno TV

La crisis económica que enfrenta el campo sinaloense podría provocar una reducción de hasta 30% en la superficie destinada a la siembra de maíz durante el próximo ciclo agrícola otoño-invierno, advirtieron dirigentes de las principales organizaciones de productores del estado.

Los agricultores señalaron que la falta de rentabilidad, las pérdidas acumuladas del ciclo anterior y la falta de financiamiento han complicado la preparación de nuevas cosechas, por lo que algunos productores analizan reducir sus hectáreas o dejar de rentar tierras.

El panorama fue expuesto durante la visita a Culiacán de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, quien anunció un apoyo de mil 700 pesos por tonelada para productores de maíz y aseguró que las manifestaciones registradas en Sinaloa son encabezadas por un grupo reducido de personas.

Sader asegura que pagos a productores concluirán en agosto

La titular de la Sader afirmó que las personas que han participado en la toma de casetas no representan al conjunto de los agricultores sinaloenses y señaló que “no todos son productores”.

“Realmente quienes han estado tomando no son quienes traen historia de productores, son menos de 30 personas y no todos son productores”, declaró.

Sobre el origen de las protestas, la funcionaria consideró que podrían tener un componente político, aunque dijo desconocer quién está detrás de las movilizaciones.

Respecto a los apoyos económicos, Columba Jazmín López Gutiérrez informó que los pagos concluirán antes del 30 de agosto y destacó que, por primera vez, los recursos serán entregados de manera completa.

Detalló que el Gobierno federal aportará 10 mil 100 millones de pesos, mientras que el gobierno estatal destinará mil 400 millones de pesos, recursos que, dijo, permitirán dar liquidez al sector agrícola y generar movimiento económico en Sinaloa.

Productores advierten falta de liquidez y pérdida de rentabilidad

En contraste, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, señaló que el apoyo anunciado ayudará a cubrir parte de los compromisos financieros de los productores, pero no resolverá la crisis de liquidez que enfrenta el campo.

Explicó que muchos agricultores terminaron el ciclo anterior con pérdidas importantes y ahora requieren recursos para preparar las tierras e iniciar una nueva temporada de siembra.

“Si no tienes ni para cubrir los compromisos financieros que tienes del año anterior, difícilmente la renta viene quedando en segundo término; primero cumples tus compromisos para no caer en cartera”, indicó.

El dirigente agrícola alertó que actualmente existe una disminución en la renta de parcelas y que algunos productores han tenido que vender maquinaria e incluso terrenos para poder hacer frente a sus deudas.

“Se han estado vendiendo maquinaria, algunos terrenos para poder cumplir con los compromisos”, señaló.

Además, advirtió que la falta de renta de parcelas puede generar problemas posteriores, ya que los terrenos sin actividad agrícola pueden favorecer la presencia de plagas en la región.

Prevén caída de hasta 30% en la siembra de maíz

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Roberto Bazúa Campaña, estimó que hasta 30% de los productores podría dejar de sembrar maíz o reducir de manera importante la superficie destinada a este cultivo durante el próximo ciclo agrícola.

Explicó que algunos agricultores optarán por trabajar únicamente sus propias tierras y dejarán de rentar parcelas ante la incertidumbre económica que enfrenta el sector.

“Yo creo que el maíz sería el cultivo que más va a tener reducción. Pudiera ser como un 30%”, afirmó.

Aunque reconoció que las recientes lluvias representan una mejora en las condiciones de disponibilidad de agua, insistió en que el principal problema continúa siendo la baja rentabilidad del cultivo.

Como alternativa, mencionó que existe un programa para impulsar la siembra de sorgo como una opción para algunos productores que decidan cambiar de cultivo.

Agricultores aseguran que el campo está abandonado

Durante el encuentro, productores señalaron que los precios obtenidos durante la cosecha pasada no permitieron recuperar los costos de producción, por lo que varios ya decidieron disminuir la superficie sembrada.

Felipe López, agricultor de Sinaloa, explicó que la situación económica del campo es complicada y pidió mayor respaldo gubernamental.

“Está desolado, está abandonado el campo. Ahorita necesitamos la ayuda que se pueda del gobierno”, expresó.

El productor indicó que durante el ciclo anterior sembró alrededor de 60 hectáreas de maíz y frijol, pero los ingresos obtenidos no fueron suficientes para cubrir los gastos.

Explicó que recibió entre 4 mil y 4 mil 750 pesos por tonelada, mientras que los costos de producción alcanzan hasta 60 mil pesos, lo que dejó pérdidas para varios agricultores.

Apoyo beneficiará a 26 mil 800 productores de maíz

El Gobierno federal informó que el apoyo de mil 700 pesos por tonelada beneficiará a 26 mil 800 productores de maíz en Sinaloa.

Las autoridades aseguraron que los recursos serán entregados antes de finalizar agosto y señalaron que también se pondrá en marcha un nuevo esquema de financiamiento para fortalecer al sector agrícola.

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