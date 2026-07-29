Lluvias torrenciales inundan Mazatlán tras paso del monzón mexicano

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Inundaciones en Mazatlán. Foto: Samuel Sánchez

Las intensas lluvias generadas por la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión provocaron severas inundaciones en Mazatlán, donde el agua ingresó a viviendas y alcanzó niveles superiores al metro de altura en algunas colonias, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de atención a la población.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que las precipitaciones registradas durante la madrugada dejaron un acumulado preliminar superior a 150 milímetros, concentrando las principales afectaciones en la colonia Ampliación Urías, aunque también se realizaron recorridos preventivos en otros sectores del puerto.

Ante la magnitud de la emergencia, brigadas del Instituto Estatal de Protección Civil fueron movilizadas desde Culiacán para reforzar las labores de auxilio en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales. Entre las acciones implementadas se encuentran recorridos en las zonas inundadas, verificación de viviendas, evacuaciones preventivas y apoyo a las familias afectadas.

Habilitan refugio temporal

Como parte del protocolo de atención, fue habilitado un refugio temporal para recibir a las personas que requieran abandonar sus hogares, aunque hasta el momento no se reportan familias albergadas.

Las autoridades indicaron que aún no existe un balance oficial sobre el número de viviendas o personas afectadas, ya que continúan las labores de auxilio y la evaluación de daños comenzará una vez que disminuyan los niveles del agua.

Protección Civil precisó que las lluvias fueron generadas por el monzón mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y las altas temperaturas, condiciones que favorecen la formación de tormentas de fuerte intensidad en distintas regiones de Sinaloa.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por calles inundadas, permanecer en lugares seguros y reportar cualquier situación de emergencia al 911, mientras continúan las acciones de atención y apoyo a las familias afectadas.

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