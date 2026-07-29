Presas de Sinaloa se ubican al 28.7% de su capacidad

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Presas en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que las presas de Sinaloa se encuentran con una capacidad total 28.7%, lo cual representa una mejoría del 11.5% si se compara con las cifras del año pasado en el mismo periodo.

Así está el nivel en las presas de Sinaloa

El reporte más reciente del Organismo de Cuenca Pacifico Norte menciona que las presas del estado de Sinaloa se encuentran en el 28.7% de su capacidad total, lo que equivale a un almacenamiento de 4549.0 Mm3.

Las presas de Aurelio Benassini Vizcaíno y Luis Donaldo Colosio son las que presentan un mayor porcentaje, con el 66.8% y 44.7%, respectivamente. Éstos son los porcentajes en cada una de ellas, con datos hasta el 29 de julio de 2026:

Luis Donaldo Colosio: 44.7%

Miguel Hidalgo y Costilla: 12.8%

Josefa Ortiz de Domínguez: 14.6%

Gustavo Díaz Ordaz: 36.4%

Guillermo Blake Aguilar: 25.0%

Eustaquio Buelna: 12.3%

Adolfo López Mateos: 21.9%

Sanalona: 35.6%

Juan Guerrero Alcocer: 13.1%

José López Portillo: 28.9%

Aurelio Benassini Vizcaíno: 66.8%

Total: 28.7%

Respecto a las presas del sistema Baluarte-Presidio, el Organismo de Cuenca Pacifico Norte indica que tienen una capacidad total del 92.8%.

Santa María: 89.7%

Picachos: 100.7%

Así estaban las presas de Sinaloa en 2025

El reporte del 29 de julio de 2025 indica que las presas de Sinaloa tenían un 17.2% de almacenamiento, lo cual representa 11.5% menos que en el mismo periodo de 2026, mientras que el sistema Baluarte-Presidio tenían un 62.0% almacenamiento, un 30.8% menos que las cifras de este año.

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