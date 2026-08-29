Continúan opertivos en Sinaloa, decomisan armas, drogas, vehículos y dinero

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Detienen a 12 personas y aseguran armas y marihuana en Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades federales, realizaron operativos de seguridad en Sinaloa del 20 al 27 de agosto de 2026, que dejaron 12 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y dinero.

Las acciones se realizaron como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con participación de la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR). También fue localizado e inhabilitado un campamento.

En Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, , @FGRMexico y la Policía Estatal, detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas,… pic.twitter.com/bFtXnGMdpr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

Detienen a 12 personas y aseguran armas y marihuana en Sinaloa

Las comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informaron que durante los operativos fueron aseguradas 35 armas de fuego, de las cuales 34 eran largas y una corta, además de 12 granadas.

Entre lo asegurado por las autoridades se encuentra:

1 inmueble

35 armas de fuego

7 mil 549 cartuchos

200 cargadores

12 granadas

1,346 kilogramos de marihuana

1 millón 720 mil pesos

5 vehículos

Equipo táctico diverso

Los 12 detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

Guardia Nacional localiza a dos menores desaparecidos en Mazatlán

Dentro de las acciones realizadas en Sinaloa, el 21 de agosto personal de la Guardia Nacional localizó en el municipio de Mazatlán a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por encontrarse desaparecidos.

Los menores fueron puestos a disposición de las autoridades en calidad de presentados para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Aseguran celulares y objetos punzocortantes en penal de Aguaruto

En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los días 21, 22, 25 y 26 de agosto se realizaron revisiones en módulos del Centro Penitenciario Aguaruto.

Durante estas acciones fueron asegurados 20 objetos punzocortantes, seis dosis de metanfetamina, tres pipas, 29 teléfonos celulares, 36 cargadores para celular, siete memorias USB, 11 chips de telefonía móvil, 15 cables USB, un cable HDMI, una banda ancha para internet y un módem.

Las autoridades señalaron que, durante la presente administración, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han logrado la detención de 51 mil 997 personas y el aseguramiento de 25 mil 941 armas de fuego, 4 millones 631 mil 086 cartuchos, 116 mil 685 cargadores, 125 mil 998 kilogramos de marihuana, 48 mil 051 vehículos y mil 226 granadas.

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