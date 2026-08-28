Se recrudece la violencia en Sinaloa: siete asesinatos y ataques armados en un día

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Violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

La violencia se recrudeció durante las últimas horas en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el asesinato de siete personas durante el jueves, en una jornada marcada además por ataques armados, movilizaciones de las fuerzas de seguridad y agresiones contra viviendas. La escalada continuó durante las primeras horas de este viernes con nuevos hechos violentos en Culiacán.

Jueves dejó jornada violenta en Culiacán

De acuerdo con el balance oficial, la Fiscalía abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso relacionadas con siete víctimas: tres en Culiacán, tres en Mazatlán y una más en Escuinapa.

Uno de los ataques con mayor número de víctimas ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán, donde hombres armados dispararon contra varias personas que se encontraban en un domicilio. Eladio, de 47 años, y Juan Andrés, de 30, murieron en el lugar, mientras que otros dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.

Casi de manera simultánea, Eduardo, de 60 años y de oficio herrero, fue asesinado a balazos cuando se encontraba frente a un establecimiento de la colonia Nuevo México, también en la capital sinaloense.

La violencia continuó minutos antes de la medianoche, otro hombre fue localizado asesinado en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido bajada de un vehículo y atacada con armas largas y cortas.

Horas antes, una vivienda de la colonia Lomas del Magisterio fue blanco de disparos de grueso calibre. Los agresores también intentaron prender fuego al inmueble; sin embargo, las llamas fueron sofocadas antes de extenderse.

Ataque en Mazatlán

En Mazatlán, tres hombres murieron después de un ataque contra un taller de motocicletas de la colonia Estero. Dos fallecieron en el establecimiento y un tercero fue trasladado gravemente herido a un hospital, donde posteriormente perdió la vida.

¿Qué pasó en Escuinapa?

La jornada de violencia también alcanzó el sur de Sinaloa. En Escuinapa se reportaron detonaciones en distintos sectores que provocaron una amplia movilización de fuerzas federales y estatales, además de sobrevuelos de helicópteros de la Secretaría de Marina.

Algunos comercios cerraron de manera preventiva. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó posteriormente que la situación se encontraba bajo control.

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