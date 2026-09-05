Asesinan al alcalde de Tepuche, Culiacán, y a su hermano

GENERANDO AUDIO...

Asesina al alcalde de Tepuche, en Culiacán, y a su hermano. Foto: Uno TV

Un grupo de hombres armados asesinó este viernes 4 de septiembre a David Guadalupe Ramírez González, síndico municipal de Tepuche, en Culiacán, Sinaloa, horas después de que los agresores lo privaron de la libertad tras irrumpir en su domicilio durante la madrugada.

Durante el ataque, los delincuentes también balearon a su hermano, Manuel Enrique Ramírez González, de 48 años, quien falleció en un hospital de Culiacán mientras los médicos le brindaban atención.

Síndico de Tepuche fue localizado sin vida tras operativo

Luego de confirmarse la privación de la libertad del síndico de Tepuche, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para tratar de localizarlo.

La tarde de este viernes, las autoridades recibieron el reporte sobre una persona sin vida dentro de una propiedad ubicada en la entrada de la sindicatura, cerca de una estación de servicio. Al llegar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de David Guadalupe Ramírez González. El cuerpo presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.

Su hermano fue baleado durante la irrupción armada

De acuerdo con la información disponible, su hermano, Manuel Enrique Ramírez González, habría intentado evitar que los hombres armados se llevaran a su hermano. En medio de la agresión, recibió varios disparos.

Familiares lo trasladaron por sus propios medios a un hospital de Culiacán debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el hombre de 48 años murió mientras recibía atención médica.

Ayuntamiento de Culiacán condena los asesinatos

El Ayuntamiento de Culiacán confirmó el fallecimiento de David Guadalupe y Manuel Enrique Ramírez González y condenó los hechos.

El Gobierno Municipal señaló que, desde que tuvo conocimiento de la privación de la libertad del síndico, las corporaciones de seguridad iniciaron acciones para localizarlo.

La Fiscalía de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los asesinatos. El Ayuntamiento manifestó su disposición para proporcionar la información que sea requerida durante las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer públicamente el posible móvil de los asesinatos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.