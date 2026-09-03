UAS modifica horarios tras asesinato de estudiante en Ciudad Universitaria de Culiacán

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Foto: Uno TV

El asesinato de un estudiante de 17 años en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Culiacán, llevó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a modificar los horarios de las actividades académicas presenciales en la Zona Centro. Las clases se mantienen de forma presencial hasta las 18:00 horas y, después de ese horario, deberán realizarse de manera virtual.

¿Qué pasó con el estudiante de la UAS?

El joven, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, fue asesinado la mañana del miércoles 2 de septiembre en las inmediaciones del campus universitario.

Tras conocer el crimen, la UAS condenó los hechos y expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y docentes de la víctima. La institución también informó que activó sus protocolos de atención y acompañamiento.

¿Cómo quedan los horarios de clases?

Ante la preocupación de los estudiantes, la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que, tras gestionar el tema con la administración central, las clases presenciales en escuelas y facultades de la Zona Centro se realizarán bajo el siguiente esquema:

De 7:00 a 18:00 horas: actividades presenciales

actividades presenciales Después de las 18:00 horas: actividades de manera virtual

La universidad reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida o limite el derecho a la educación pública en condiciones de seguridad.

Estudiantes convocan a paro

El ajuste de horarios no fue suficiente para un grupo de estudiantes, quienes convocaron a un paro estudiantil para exigir mayores medidas de seguridad dentro y en los alrededores de Ciudad Universitaria.

Los universitarios señalaron que el homicidio ocurrió durante la mañana, por lo que consideran que limitar las actividades nocturnas no resuelve el problema de seguridad.

Bajo la consigna “Sin los estudiantes no hay universidad, exigimos seguridad”, los estudiantes demandaron acciones para garantizar su integridad.

¿Hay clases este jueves en la UAS?

Pese al llamado al paro estudiantil, este jueves 3 de septiembre las clases se desarrollan de manera normal en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo con la información disponible.

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