Licencia permanente regresa a Sinaloa; ve cuándo es la nueva fecha límite

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Regresa la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Sinaloa informó que durante el mes de septiembre regresa la licencia permanente, con la cual no tendrán que renovar su permiso para conducir. Este trámite estuvo disponible por tiempo limitado, por lo que es una gran oportunidad para obtener este documento.

Regresa trámite de la licencia permanente a Sinaloa

El trámite de la licencia permanente estará disponible desde el 1 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) no ha informado si se extenderá la fecha límite o si el programa regresará en un futuro, por lo que podría ser la última oportunidad para obtener el documento.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Tener una licencia de conducir en el Estado de Sinaloa en los padrones de Vialidad

Identificación oficial vigente

Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo

Firma de manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando estar en condiciones de salud aptas para conducir

¿Dónde tramitar la licencia permanente?

Los interesados en este trámite podrán acudir a todas las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, módulos y colecturías de Recaudación. También se podrá tramitar en línea, en la página web https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/

Descuentos en adeudos vehiculares y trámites durante de septiembre

Además de la licencia permanente, durante el mes de septiembre también estarán disponibles los programas “Ponte al Corriente” y “Baja Definitiva”

Baja Definitiva: está dirigido a propietarios de vehículos que ya no se encuentran en circulación y que desean realizar su baja formal, facilitando la regularización de su situación ante la autoridad fiscal por la cantidad de 3 mil 237 pesos

está dirigido a propietarios de vehículos que ya no se encuentran en circulación y que desean realizar su baja formal, facilitando la regularización de su situación ante la autoridad fiscal por la cantidad de 3 mil 237 pesos Ponte al Corriente: ofrece a las y los propietarios de vehículos 2022 y anteriores, la oportunidad de regularizar sus adeudos y poner al día su situación vehicular con un pago único de 6 mil pesos

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