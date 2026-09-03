¿Quién era Junior Alexis, el estudiante de 17 años asesinado frente a la UAS en Culiacán?

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Asesinato de estudiante de la UAS. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Junior Alexis, estudiante de 17 años, fue asesinado cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El hecho causó indignación entre la comunidad escolar y los habitantes del estado, porque se suma a la lista de jóvenes inocentes asesinados por el crimen organizado.

Asesinan a estudiante afuera de las instalaciones de la UAS

El pasado miércoles 2 de septiembre fue asesinado Junior Alexis afuera de las instalaciones de la UAS. Reportes periodísticos mencionan que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, mientras el joven se dirigía a clases.

El cuerpo fue localizado a un lado de la parada de autobuses ubicada sobre boulevard Universitarios, cerca del cruce con Demócrito. Al lugar acudieron paramédicos y confirmaron que la víctima perdió la vida en el sitio.

Sobre el homicidio de un estudiante, la UAS emitió un comunicado para manifestar su solidaridad con los familiares del joven fallecido. También mencionó que fueron activados los protocolos de atención y acompañamiento institucional para darle seguimiento al caso.



“En la Universidad Autónoma de Sinaloa condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y que impida a las y los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales como el acceso a la educación pública en espacios seguros”.

¿Quién es el estudiante asesinado afuera de la UAS?

De acuerdo con medios locales, el joven asesinado afuera de las instalaciones de la UAS ha sido identificado como Junior Alexis, de 17 años, estudiante de la carrera de Contaduría y Administración.

La prensa también reporta que fue privado de la libertad el pasado 22 de junio en la ciudad de Culiacán. Días después fue localizado con vida y regresó a su domicilio.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa cuenta con una ficha de búsqueda de un joven llamado Junior Alexis, de 17 años, incluso se activó una Alerta Nacional para encontrarlo. Hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado si se trata de la misma persona o solo es una coincidencia en el nombre y edad.

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