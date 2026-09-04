Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 11 muertos; Escuinapa cancela festejos

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Cancelan festejos. Foto: Gobierno de Escuinapa/Cuartoscuro

Una jornada marcada por la violencia dejó al menos 11 personas muertas en distintos hechos registrados en Sinaloa, mientras que el Ayuntamiento de Escuinapa determinó cancelar las celebraciones públicas por el 111 aniversario de la municipalización.

Suspenden celebraciones por el 111 aniversario de la municipalización de Escuinapa

Carolina, de 39 años, maestra y jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Escuinapa, fue asesinada a balazos. La mujer fue localizada sin vida dentro de un automóvil después de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el móvil del crimen.

Horas después, el Ayuntamiento de Escuinapa informó que, por acuerdo del Cabildo y debido a “causas de fuerza mayor”, quedó cancelado el programa de actividades culturales, artísticas y recreativas contemplado por el aniversario número 111 de la municipalización.

La conmemoración quedará reducida a un acto cívico solemne e interno, con autoridades municipales y miembros del cuerpo edilicio.

Asesinan al subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa

La violencia alcanzó a un mando de seguridad municipal en el sur de Sinaloa. Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito de Escuinapa, fue encontrado sin vida durante las primeras horas del pasado domingo 30 de agosto.

El subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa fue asesinado en su domicilio, en el sector Infonavit Las Fuentes. Los primeros informes señalan que Zazueta Páez tenía heridas de bala y que cerca del cuerpo fue encontrada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido permanece bajo reserva.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reconoció inicialmente que, por las características del caso, existía la presunción de que la víctima fuera el subdirector de Tránsito de Escuinapa, aunque precisó que correspondía a la autoridad investigadora establecer formalmente su identidad. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Miguel Antonio Zazueta Páez.

Jornada violenta en Sinaloa

La jornada también dejó múltiples víctimas en Mazatlán. Un hombre fue asesinado dentro de una construcción improvisada en la colonia Lico Velarde, mientras que un ataque armado en una vivienda del fraccionamiento Rinconada del Valle dejó tres personas muertas.

En otro episodio, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba afuera de un bar de la Zona Dorada del puerto.

También en Mazatlán fue confirmado el fallecimiento de Judith, quien permanecía desaparecida desde el martes 1 de septiembre. Sus familiares informaron que fue localizada sin vida dentro de unos departamentos de la colonia 5 de Mayo. En este caso, la causa de muerte no había sido establecida oficialmente.

En Culiacán, un hombre fue asesinado con disparos de arma larga sobre el Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.

Más tarde, dos hombres fueron asesinados dentro de un autolavado ubicado en el sector Los Ángeles. Durante la noche, otro ataque dentro de una vivienda de la colonia Lomas del Magisterio dejó un hombre muerto y otro lesionado.

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