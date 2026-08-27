Reportan detonaciones y presunto enfrentamiento en Escuinapa, Sinaloa

| 14:10 | Redacción | Agencias
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En Escuinapa, Sinaloa, se reportaron detonaciones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Escuinapa, Sinaloa, se reportaron detonaciones y un presunto enfrentamiento en la cabecera municipal, situación que llevó a la ciudadanía a tomar precauciones, por ejemplo, algunos comercios cerraron ante el riesgo.

¿Qué se sabe del enfrentamiento en Escuinapa, Sinaloa?

Ante los hechos registrados en la cabecera municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control.

“Ante los hechos registrados en la cabecera municipal de Escuinapa, elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control. Las autoridades continúan con los trabajos de seguridad y vigilancia para preservar el orden y la tranquilidad de la población”.

Por último, la SSP Sinaloa recomendó a la ciudadanía atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades.

  • Medios locales como Noroeste compartieron videos en donde se escucharon las ráfagas de balas. Al parecer de alto calibre.

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