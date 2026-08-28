Presidencia envía enlace a Sinaloa; Graciela Domínguez alista coordinación con Sheinbaum y recorrido por 20 municipios

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Graciela Domínguez Nava. Foto: H. Congreso de Sinaloa

A dos días de asumir como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava informó que la Presidencia de la República ya envió un enlace al estado para comenzar los trabajos de coordinación con su administración.

La mandataria estatal explicó que integrantes de su equipo y representantes del Gobierno Federal ya trabajan en conjunto para definir acciones ante la situación que atraviesa Sinaloa, principalmente en materia de seguridad, gobernabilidad, recuperación económica y atención de las causas sociales.

Graciela Domínguez prepara coordinación con Sheinbaum

Domínguez Nava señaló que los trabajos avanzan de manera acelerada y que uno de los objetivos es pasar de los planteamientos generales a propuestas concretas que puedan aplicarse en el corto plazo.

“Quiero reiterar que este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Federal. Vamos a estar en una coordinación absoluta en los dos ejes que interesa para recuperar la tranquilidad y sobre todo que en los ciudadanos se sientan seguros”.

Gobernadora recorrerá los 20 municipios de Sinaloa

Como parte de esta estrategia, Graciela Domínguez anunció que realizará un recorrido por los 20 municipios de Sinaloa.

La gobernadora explicó que su administración trabaja “a marchas forzadas” para elaborar propuestas junto con los integrantes de su gabinete.

Entre los temas que se atenderán se encuentran:

Seguridad y recuperación de la tranquilidad.

Recuperación económica.

Atención de las causas sociales.

Diálogo con ciudadanos y sectores organizados.

Acciones diferenciadas para las distintas regiones del estado.

Presidencia y Sinaloa buscan recuperar la confianza

Domínguez Nava afirmó que uno de los principales objetivos de esta coordinación será que la población vuelva a sentirse segura y recupere la confianza en las autoridades.

También adelantó que se trabajará en programas de apoyo para acompañar la recuperación económica y atender factores sociales relacionados con la seguridad.

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