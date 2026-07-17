Atacan a balazos domicilio vinculado al director de Grupo Adiscusión en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un domicilio vinculado al director general de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga, fue atacado a balazos este viernes en Culiacán, Sinaloa, en un hecho que quedó registrado por una cámara de videovigilancia instalada en las inmediaciones del inmueble.

En las imágenes se observa cómo un automóvil sedán blanco pasa frente a la vivienda y, segundos después, regresa al lugar. Del vehículo desciende un hombre armado con un arma larga, quien realiza múltiples disparos contra el domicilio antes de huir junto con los demás ocupantes de la unidad.

Grupo Adiscusión confirma daños materiales tras el ataque

Tras la agresión, autoridades de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

A través de un comunicado, Grupo Adiscusión confirmó que el inmueble atacado está vinculado a su director general, César Millán Lafarga, y precisó que el ataque dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El medio informó que los hechos fueron notificados de inmediato a las autoridades, quienes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Es el tercer ataque contra Grupo Adiscusión

En el mismo posicionamiento, la empresa recordó que el domicilio perteneció al periodista Humberto Millán Salazar, socio fundador de Grupo Adiscusión y padre de César Millán Lafarga, quien fue asesinado en 2011 en un crimen que permanece sin resolver.

También señaló que las instalaciones del medio fueron atacadas en junio de 2024, un caso que, afirmó, tampoco ha sido esclarecido. Con este nuevo hecho, la empresa considera que se trata del tercer ataque en su contra.

Grupo Adiscusión condenó la agresión y aseguró que continuará ejerciendo un periodismo profesional, independiente y basado en los hechos. Además, pidió a las autoridades realizar una investigación pronta, imparcial, profesional y transparente para identificar y sancionar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer un posible móvil del ataque.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.