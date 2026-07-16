Reportan operativo en Culiacán tras enfrentamiento entre Marina y civiles armados

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Foto: Uno TV

Un operativo de seguridad se mantiene la tarde de este miércoles en el sur de Culiacán, Sinaloa, luego de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados en las inmediaciones del Campo El Diez. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial el saldo del incidente.

Refuerzan seguridad con Marina, Ejército y Guardia Nacional

Tras el intercambio de disparos, decenas de unidades de la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales fueron desplegadas para reforzar la seguridad y dar seguimiento a los presuntos responsables.

Como parte del operativo también participan helicópteros artillados, que realizan sobrevuelos en la zona.

De manera extraoficial, trascendió que un elemento de la Secretaría de Marina habría resultado lesionado durante la balacera; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El despliegue se extendió a otros puntos de Culiacán

El operativo no se concentra únicamente en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. También se reporta una importante movilización de fuerzas federales y estatales en distintos puntos de Culiacán, donde continúan los recorridos y acciones de vigilancia.

Las autoridades mantienen resguardada el área mientras continúan las labores de seguridad.

Sin reporte oficial de detenidos o aseguramientos

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de manera oficial sobre:

Personas detenidas

Armas o vehículos asegurados

El saldo definitivo del enfrentamiento

El despliegue de seguridad continúa en desarrollo y se espera que las autoridades den a conocer más información conforme avancen las investigaciones.

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