Sinaloa despliega más de 18 mil elementos por vacaciones de verano

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Verano Seguro 2026 arranca en Sinaloa. FOTO: Especial

Los gobiernos de los tres órdenes pusieron en marcha el Plan Operativo Verano Seguro 2026 en Sinaloa, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el periodo vacacional de verano, que se desarrollará del 14 de julio al 1 de septiembre. El operativo busca proteger a habitantes y turistas en los 20 municipios del estado.

Como parte de la estrategia, las autoridades coordinaron acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana, además de mantener operativos en carreteras, destinos turísticos, ciudades y planteles educativos. También hicieron un llamado a la población para utilizar de manera responsable los números de emergencia y denuncia.

Plan Operativo Verano Seguro 2026 refuerza la seguridad en Sinaloa

Las acciones del Plan Operativo Verano Seguro 2026 iniciaron este 14 de julio con la participación de 18 mil 309 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

El despliegue contempla vigilancia en los puntos con mayor concentración de personas durante la temporada vacacional en los 20 municipios de Sinaloa.

Durante este periodo vacacional, el Grupo Interinstitucional mantiene un operativo permanente para brindar seguridad a quienes visitan y recorren #Sinaloa.



🚔 Presencia en carreteras.

🏖️ Vigilancia en playas y centros recreativos.

🛣️ Apoyo a automovilistas.

👮 Atención y… pic.twitter.com/fNj80TzG6b — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 15, 2026

Además, continuará el programa “Rutas Seguras” en carreteras federales, estatales y locales, con presencia de corporaciones de seguridad para brindar apoyo a quienes se trasladan por vía terrestre.

Las autoridades también informaron que no se descuidará la vigilancia en otras zonas del estado, ya que se mantendrán recorridos en ciudades, comunidades y planteles educativos para prevenir delitos durante el periodo de descanso escolar.

Vehículos, aeronaves y coordinación con C4i para atender emergencias

El operativo contará con vehículos oficiales, unidades acuáticas y aeronaves para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia.

La coordinación entre las distintas instituciones se realizará mediante el C4i, desde donde se canalizarán los reportes y solicitudes de apoyo de la ciudadanía.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el trabajo conjunto entre las corporaciones fortalece la actividad turística y la reactivación económica del estado. Agregó que durante el verano aumenta el flujo de visitantes, principalmente por carretera, y señaló que algunos destinos ya registran alta afluencia y ocupación hotelera.

Autoridades llaman a usar el 911 y el 089 de forma responsable

El jefe de Emergencias del Sistema de Protección Civil de Sinaloa, Ernesto Yusef Camacho Ramírez, informó que los municipios ya definieron sus planes de protección civil para este periodo vacacional y que existe coordinación para movilizar personal en caso de alguna contingencia.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, corporaciones municipales, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Las autoridades reiteraron su compromiso de trabajar de forma coordinada por la seguridad de la población e invitaron a utilizar el 911 para emergencias, el 089 para denuncias anónimas y el número de WhatsApp/911 (667 697 1979) para solicitar apoyo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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