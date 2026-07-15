Suman 6 mujeres asesinadas en lo que va de julio en Sinaloa

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Violencia en Sinaloa suma seis mujeres asesinadas. Foto: Uno TV

La violencia contra las mujeres en Sinaloa dejó una nueva jornada de alto impacto luego de que una adolescente de 17 años fuera asesinada durante un ataque armado dentro de su domicilio en Culiacán, mientras que una joven de 23 años fue ejecutada en Villa Juárez, Navolato. En lo que va de julio, suman seis mujeres asesinadas en el estado.

¿Qué se sabe de las 6 mujeres asesinadas en lo que va de julio en Sinaloa?

Con ambos casos, ya son seis mujeres asesinadas en Sinaloa durante los primeros 15 días de julio, de acuerdo con el recuento de los hechos registrados en la entidad.

Primer caso

La primera víctima fue identificada como Luna Dayan, de 17 años, quien falleció durante la madrugada de este miércoles en un hospital de Culiacán, horas después de haber sido atacada a balazos dentro de la habitación donde descansaba en una vivienda del fraccionamiento Los Huertos, al norte de la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas del martes, cuando un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al inmueble, llegó hasta la recámara de la adolescente y le disparó en repetidas ocasiones. La menor sufrió múltiples heridas, varias de ellas en el rostro.

Familiares la trasladaron de emergencia a un hospital con la esperanza de salvarle la vida; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas más tarde mientras recibía atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en la vivienda para recabar indicios e iniciar la investigación.

Segundo caso

En un hecho distinto, ocurrido en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, una mujer identificada como Yajaira, de 23 años, fue asesinada a balazos dentro de la habitación de una vivienda donde presuntamente residía de manera temporal.

Según la información preliminar, un hombre armado ingresó al domicilio alrededor de las 21:00 horas del martes y disparó contra la víctima cuando estaba a punto de dormir. El crimen fue reportado a las autoridades aproximadamente dos horas y media después.

En el lugar trascendió que la joven era esposa de un hombre que también fue asesinado días atrás en un ataque armado registrado en la zona conocida como Puente Amarillo, en la misma sindicatura.

Otros casos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el martes 14 de julio se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso y una por feminicidio, derivadas de la localización de tres personas sin vida en los municipios de Navolato y Mazatlán, además del hallazgo de restos óseos en Elota.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos ataques y dar con los responsables.

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