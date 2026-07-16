Sinaloa registra 5 homicidios en un día; entre las víctimas hay una mujer y localizan dos osamentas

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Cinco asesinatos y hallazgo de restos óseos en Sinaloa. Foto: Redacción

La violencia volvió a marcar la jornada en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante el pasado 15 de julio fueron localizadas cinco personas sin vida, entre ellas una mujer, además del hallazgo de dos osamentas en los municipios de Elota y Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, se iniciaron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso y una más por feminicidio. Los hechos se distribuyeron en distintos municipios de la entidad, reflejando una nueva jornada de violencia.

Homicidios en Navolato y Culiacán

En Navolato, un hombre de 47 años fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma. Horas más tarde, otro hombre fue atacado con armas largas cuando circulaba en motocicleta por calles de Villa Juárez; la víctima intentó resguardarse en un domicilio, pero murió a consecuencia de las heridas.

En Culiacán, la Fiscalía confirmó el fallecimiento de un hombre que había resultado herido durante un ataque armado registrado en el gimnasio de una plaza comercial sobre el bulevar Emiliano Zapata. De acuerdo con las primeras investigaciones, el enfrentamiento habría iniciado durante un presunto intento de privación ilegal de la libertad, lo que derivó en un intercambio de disparos que dejó, además, otros dos lesionados y varios vehículos con impactos de bala.

Investigan feminicidio en Mazatlán

El reporte oficial también señala que en el ejido Mayocoba, municipio de Ahome, fue localizada otra persona sin vida, mientras que en Mazatlán fue encontrada asesinada una mujer en la colonia Gabriel Leyva, caso que es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Localizan dos osamentas en Elota y Mazatlán

Además de los homicidios, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos óseos en un camino de terracería entre las comunidades de El Roble y Los Limoncitos, en el municipio de Elota. En un hecho distinto, otra osamenta fue localizada a un costado de la carretera Internacional México 15, frente al fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.

FGE mantiene investigaciones abiertas

La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continúan para esclarecer cada uno de los casos y dar con los responsables. Asimismo, precisó que durante la misma jornada se presentaron siete denuncias por robo de vehículo y una denuncia por privación de la libertad en la región Centro.

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